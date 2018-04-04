Кузница уникальных вентиляторов

Новосибирский завод «Тайра» может войти в программу реиндустриализации экономики Новосибирской области , заявил временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Травников . Глава региона посетил цеха предприятия, изучил действующее производство и возможности его развития. ООО «Новосибирский энергомашиностроительный завод „Тайра“ — предприятие полного цикла. Здесь предусмотрено все: от разработки конструкторской документации до выпуска готовой продукции, в том числе уникальных образцов. Завод производит вентиляционное оборудование самого разного характера — от малых образцов, незаменимых в быту, до крупных промышленных вентиляторов, воздуховодов, калориферов. В цехах варят все виды металла — нержавейку, титан, алюминий. Над изделиями колдуют сварщики высокой квалификации. Кипит процесс сборки. Глава региона отметил, что затоваривания, готовых неотгруженных изделий он не увидел. Следовательно, предприятие трудится по плану, с хорошей загрузкой. Очень важное направление работы „Тайры“ — выпуск продукции для железной дороги, вентиляционного оборудования для электропоездов „Ласточка“, изначально разработанных за рубежом. По словам Андрея Травникова, это уже не импортозамещение, а полноценная локализация высокотехнологичного производства на территории России

Врио губернатора Андрей Травников оценил перспективы развития завода „Тайра“

— Не все могут выпускать вентиляторы, которые мы поставляем РЖД , в стране три-четыре производителя, которые делают подобную продукцию, — подчеркнул генеральный директор завода „Тайра“ Борис Грохотов.

Подытоживая визит, Андрей Травников заявил, что у „Тайры“ давняя история и серьезные перспективы. Предприятие развивалось вместе с Новосибирском , несколько раз меняло профиль и сегодня устойчиво стоит на ногах, находится в постоянном поиске новых продуктов, новых рынков сбыта. Есть планы по расширению производства, внедрению автоматизированных систем управления, строительству новых цехов, в частности малярного, увеличению станочного оборудования. Руководство предприятия может подготовить заявки и оформить инвестиционные проекты для включения их в программу реиндустриализации экономики области, пояснил глава региона. Вопрос будет решен. В этом случае завод сможет воспользоваться как мерами поддержки на уровне области, так и рассчитывать на господдержку в рамках различных отраслевых государственных федеральных программ. — Если мы видим, что это соответствует критериям наших региональных проектов, то достаточно оперативно принимается решение и на комиссии, и на инвестиционном совете о предоставлении региональных преференций. И если мы поймем, что это проект федерального масштаба, то будем заявлять его как флагманский проект программы реиндустриализации, — пояснил Андрей Трав­ников. Как бы то ни было, инициатива должна исходить от предприятия, и руководство завода это хорошо понимает.

— Мы производим продукцию, востребованную на рынке, в условиях жесточайшей конкуренции. Участие в госпрограмме — это в первую очередь доступ к длинным дешевым деньгам, которые необходимы, — прокомментировал Борис Грохотов.

КСТАТИ

На реализацию госпрограммы „Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области на 2015–2020 годы“ в 2017 году из регионального бюджета направлено 97 миллионов рублей, в 2018 году — 84 миллиона 170 тысяч рублей. В рамках программы в 2017 году на конкурсной основе промышленным организациям региона оказана финансовая поддержка из областного бюджета в размере 64,5 миллиона рублей — частично возмещены затраты на приобретение нового основного технологического оборудования, на проведенные научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Динамика производственных показателей предприятия за последние годы положительная: объем производства продукции в 2016 году составил 863,3 миллиона рублей, в 2017 году — 1,2 миллиарда рублей, в 2018 году прогнозируется на уровне 1,3 миллиарда рублей. Отчисления в бюджеты всех уровней за прошлый год составили 157,7 миллиона рублей, из них 19,3 миллиона — в бюджет Новосибирской области. По прогнозам, в текущем году эта динамика сохранится.