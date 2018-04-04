Экс-сенатор Ахмедов: попытки Британии унизить Россию обречены на провал

"Многое мне стало ясным после того, как британский «агитпроп» (звучит банально, но право, трудно подобрать иной бренд) показал сериал McMafia. Его заказчики и исполнители активно формируют образ России как страны, контролируемой и управляемой организованной преступностью, — констатирует Ахмедов. — Навязываемый подспудный вывод — любой россиянин или потенциальный преступник, или пособник. После такой психологической «артподготовки» не удивительно, что британцы верят в версию обвинений по так называемому «делу Скрипаля».

Коллеги по бизнесу предпочли бы в этих непростых условиях с неясным исходом, выждать и отсидеться в тени, отмечает экс-сенатор. «Но я не готов „сидеть на заборе“, и, молчать, дрожа за „презренный металл“. Всегда много зарабатывал, но никогда не обожествлял богатство. И никогда ни перед кем не прогибался, тем более, когда тебе пытаются заткнуть рот», — подчеркнул Ахмедов.

"Когда бездоказательно обвиняют твою страну, обязанность сознательного гражданина — поддержать ее. Унижать нас бессмысленно. И особенно досадно то, что это пытаются делать англичане — народ, который, как считается, дал миру современное право, нация юристов, обвиняет нас бездоказательно. Причем, вынесено не только обвинение, но уже и принят вердикт, и определено наказание", — отметил он.

​"Искренне надеюсь, как отец и дед, что коллективный разум все же существует, он в конечном счете возобладает, и экстремальных сценариев нам всем удастся избежать. И рано, или поздно, все вернется на круги своя", — подытожил Ахмедов.