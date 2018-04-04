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При ПФР №5 для неработающих пенсионеров и их внуков формируют группу по изучению английского языка
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При ПФР №5 для неработающих пенсионеров и их внуков формируют группу по изучению английского языка 

Префектура САО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура САО города Москвы
В ГУ ПФР №5 (обслуживает граждан САО г. Москвы и подмосковных городов Химки и Долгопрудный), для неработающих пенсионеров и их внуков, испытывающих сложности в овладении школьной программы по английскому языку, планируется сформировать совместную группу по изучению и совершенствованию английского языка «Помогу внуку».
28 марта в ГУ ПФР №5 состоялся очередной выпуск слушателей курсов английского языка для неработающих пенсионеров. Выпускники успешно прошли тестирование по различным аспектам знаний иностранного языка: от разговорной речи на всевозможные темы: от шопинга до международных путешествий. Также были продемонстрированы полученные навыки по умению читать, переводить и пересказывать тексты на английском языке, преодолевать грамматические трудности при переводе предложений с русского на английский.
С 29 марта приступила к занятиям новая группа пенсионеров по освоению основ разговорной речи английского языка.
Вместе с тем, пенсионеры неоднократно высказывали просьбу — найти возможность помочь их внукам в освоении школьной программы английского языка. Многие из детей не в состоянии сразу освоить базовый курс языка, получают за это неудовлетворительные оценки в школе, что вызывает у ребят апатию и нежелание изучать этот предмет, а денег на репетитора для частных занятий у многих граждан на это нет.
Руководство ГУ ПФР №5 решило пойти навстречу пожеланиям пенсионеров и открывает экспериментальный совместный курс английского языка для пенсионеров и их внуков. Также в эту группу могут быть зачислены и дети многодетных матерей, которые нуждаются в дополнительных консультациях по школьной программе английского языка.
Курсы начнут работать с первого августа и продлятся до первого октября 2018 года в здании ГУ ПФР №5.
Запись на курсы производится с 2 апреля по 27 апреля в холле (на ресепшн) здания ГУ ПФР №5 (Химки, ул. Панфилова,7).
Желающим записаться на курсы необходимо иметь при себе пенсионное удостоверение (для дедушек и бабушек), а внукам и детям многодетных матерей — СНИЛС.
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