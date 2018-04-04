В области стали дольше жить, а жениться и рожать — меньше

Стоит отметить, что в последние годы демографическая ситуация в регионе значительно улучшилась. Увеличилась средняя продолжительности жизни, снизилась смертность населения всех возрастных групп, особенно резко — младенческая смертность: только за 2017 год этот показатель уменьшился на 20 процентов. Продолжительность жизни населения области увеличилась на 1,9 года за последние шесть лет, а смертность снизилась с 13,6 до 12,9 на тысячу населения.

Рождаемость в последние годы тоже росла, равно как и количество заключаемых браков. Но, к сожалению, в минувшем году в Новосибирской области на свет появилось меньше малышей, чем в предыдущем.

— В 2017-м в нашем регионе родились 34 тысячи детей, а в 2016-м — 36 тысяч, — отмечает начальник управления по делам ЗАГС Новосибирской области Наталья Шустова. — Количество заключаемых браков тоже несколько снизилось. Все дело в том, что сейчас в фертильный период вступает поколение девяностых, а тогда рожали мало.

Новосибирская область в этом смысле не является исключением — примерно такая же ситуация с рождаемостью сегодня наблюдается и в других регионах страны.

— За последние пять-шесть лет были достигнуты неплохие результаты, у нас планомерно повышается средняя продолжительность жизни, снижается смертность. Но мы находимся сейчас в тяжелом периоде, в демографической яме, — отмечает Андрей Травников . — Для того чтобы оценить ситуацию, напомню, что последствия девяностых для нашей страны по ряду показателей соизмеримы с последствиями Великой Отечественной войны. Именно поэтому Президент Российской Федерации Владимир Путин в конце 2017 года выступил с инициативами, направленными на поддержку молодых семей, в том числе семей, в которых появляется первый ребенок.

Но, по словам главы региона, сегодня многие жители области попросту не знают об этих мерах поддержки. И тут могли бы существенно помочь органы ЗАГС, проводя работу по информированию населения. По словам временно исполняющего обязанности министра труда и социального развития Новосибирской области Якова Фролова, буклеты и информационные плакаты уже отпечатаны.

— Я предлагал выдавать информацию о возможностях, которыми располагают молодые семьи, в роддомах, в органах ЗАГС, при вручении свидетельств о рождении, — говорит Андрей Травников. — А сейчас у меня возникла идея, что эту информацию можно выдавать при вручении свидетельства о браке. Молодые семьи должны иметь полную информацию о том, какие есть меры поддержки со стороны государства.