«Затопили по приказу Ленина». Как дайверы Ростова находят погибшие корабли

Десятки метров вниз в тёмную пропасть, туда, где ожидает тайна. Суда, веками покоящиеся под толщей воды, неохотно раскрывают свои секреты…

Кладбище на дне Юлия Морозова, «АиФ на Дону»: Роман, как получилось, что увлечение дайвингом переросло в серьёзную исследовательскую работу?

Роман Дунаев: Если заболел морем, то это навсегда. Все летние месяцы в детстве я проводил у бабушки в Сочи , часами нырял с трубкой и маской. На первые серьёзные заработанные деньги приобрёл акваланг. Окончил курсы дайвинга, года два выезжал нырять на Красное море.

В 2002 году занялся техническим дайвингом: глубоководные погружения более чем на 40 метров, прохождение декомпрессии. Это открыло новые горизонты. И тогда увлечение перешло в стиль жизни.

В районе Геленджика Новороссийска клубы предлагают нырять всего на три объекта: старый американский самолёт, на «Адмирал Нахимов» и сухогруз «Сакко и Ванцетти».

Но как так? Здесь на Малой земле во время Второй мировой войны шли ожесточённые бои с огромными потерями, на дне должны лежать сотни кораблей. Но на электронных картах их почему-то нет. Мы начали поиск.

— Чтобы разглядеть глубоко на дне заиленные останки кораблей, нужно высокотехнологичное оборудование?

— До 2000-х годов был доступен лишь рыболовецкий эхолот. Но он даёт только данные о «всплесках» глубины, поэтому находясь даже в нескольких метрах от затонувшего судна, его можно не увидеть.

За рубежом использовали высокотехнологичные гидролокаторы бокового обзора. У нас это название вызывало фантастические ассоциации. Прибор был знаком лишь некоторым институтам, которые занимались изучением дна.

Я пошёл в Южморгеологию в Геледжике и после переговоров в наше распоряжение предоставили инженеров и гидролокатор, который мы «потаскали» по интересным местам. Так мы получили тёмное пятно на карте и первую серьёзную находку: «Свободная Россия» она же «Екатерина Великая». Линкор по приказу Ленина затопили в 1917 году, чтобы не достался немцам.

И вот представьте: мы погрузились в ту точку, где по нашим данным лежал корабль. Идём по абсолютно ровному дну, нет корабля. Но вдруг увидели, что под нами глубина еще 29 метров. Как же так? Оказывается, мы двигались чётко посередине днища «Свободной России», которая лежала оверкиль (перевёрнуто вверх дном). И только изменив направление на 90 градусов, мы подошли к краю огромнейшего судна.

Потом нашли эсминец «Громкий» и миноносец «Керчь», который торпедировал «Свободную Россию».

Но, возвращаясь к вопросу об оборудовании, скажу, что позже по моему заказу в Жуковском конструкторском бюро для меня изготовили гидролокатор бокового обзора. Его использование дало ошеломительные результаты. Более 100 затонувших кораблей мы обнаружили всего за несколько дней работы.

Дно Цемесской бухты — огромное кладбище погибших судов. Но, конечно, обнаруженные объекты вовсе не силуэты с мачтами (как в фильмах часто показывают). Это обломки, осколки, нос судна, винты, порой всё полностью заилено и возвышается только полметра кормы.

Похищенные ценности

— Что же дальше было с этими находками?

— Мы наивно поделились координатами некоторых затопленных кораблей с местными дайв-клубами. И началось разграбление. К судам ныряли с ломами. Люди отпиливали детали кораблей, тащили к себе в гаражи. Мы поняли, что время широко заявлять о своих находках ещё не пришло.

Теперь стараемся на каждом корабле ставить памятную табличку, где указываем данные о судне, о количестве людей, которые здесь покоятся. Может быть, это заставит чёрных дайверов отложить ножовку и задуматься.

А находки есть уникальные. Так, в некоторых капитанских сейфах сохранились бортжурналы. Отправили их в Московский институт криминалистики на расшифровку, восстановили последние минуты жизни корабля и узнали имена погибших героев.

— Одна из ваших самых сенсационных находок — это легендарное транспортное судно, на котором немцы вывозили золото и музейные ценности из оккупированного Крыма

— Сокровища ещё не найдены, но корабль действительно необыкновенный. Сошёл со стапелей в Бремене , обслуживал маршрут Германия Австралия . Потом, сменив нескольких владельцев, судно оказалось в Черноморском пароходстве под именем «Харьков». В 1941 году транспорт взорвали и затопили наши войска при отступлении. Немцы его подняли, восстановили и дали имя «Boy Federsen».

В последний рейс он вышел из Севастополя 10 августа 1943 года. Два транспортных парохода сопровождали 9 военных кораблей. Вечером «Boy Federsen» получил пробоину и 11 августа затонул.

А нашли мы его случайно. Искали в этом квадрате подводную лодку «Д-4», наткнулись на крупный объект, и выяснилось, что под нами на глубине 90 метров лежит «Boy Federsen». Погружения были очень сложные, нам помогли военные, предоставив барокамеры и врачей. Некоторые историки утверждали, что этот транспорт перевозил немецкое химическое оружие. Наша основная задача была либо подтвердить, либо опровергнуть эту информацию.

Сейчас мы можем утверждать, что химического оружия на борту нет. Но видно, что немцы очень спешили разгрузить тонущий пароход. Все краны были расчехлены (не в походном режиме), поднят такелаж. На корабле отлично сохранились ходовые машины и компас, палубная надстройка, резная мебель в каютах, фарфор. Ощущение такое, что ты попал в машину времени, как будто люди только что вышли отсюда.

Найденный корабль огромный, поэтому нужны месяцы, чтобы его детально изучить, а не 14 дней, которыми мы располагали. Есть множество отсеков, в которые мы пока не можем проникнуть.

Но летом продолжим раскрывать тайны. Если там есть какие-то ценности, принадлежащие музеям Крыма, то они будут переданы на консервацию и экспертам-археологам. Не оставляет сомнения факт, что музейные экспонаты действительно вывозили с полуострова. Но вот на чём? На этот вопрос мы надеемся вскоре ответить.

Сезон открытий

— Дайверы говорят иногда «корабль нас принял благосклонно», что это значит?

— Есть корабли, которые не пускают, когда пытаешься к ним погрузиться. То течение, то шторм, то какие-то происшествия. Тогда мы их оставляем и в следующем году пробуем вернуться. «Boy Federsen» к нам хорошо отнёсся, только пару баллонов забрал, они слетели с борта нашего судна. Шутим: «К Посейдону ушли».

— Впереди лето и новый сезон открытий. Что, по-вашему, он принесёт?

— Вообще планов много. Мечтаю найти подлодки «Л-23» и «Д-4». Есть данные, что именно «Д-4» несла боевое дежурство в районе гибели «Boy Federsen» и произвела торпедный залп по транспортному кораблю.

Скоро мы будем погружаться на знаменитую «Весту», чтобы снять с неё штурвал для музея. Когда-нибудь хотелось бы обнаружить транспортный корабль «Армения». Его крушение в 1941 году — самая большая катастрофа на земле. Для сравнения, на «Титанике» погибли примерно 1500 человек, а на «Армении» 6000.

Вообще же, погружение исследователей к любому кораблю — это лишь верхушка айсберга. До этого проводится колоссальная работа. В этом принимают участие историки, гидроакустики, люди, которые умеют читать карты, и другие специалисты.

В 2015 году мы нашли византийское судно, причина гибели которого неизвестна, но ясно, что пока это самое крупное крушение среди древних кораблей. Отлично сохранился груз в трюмах — античные амфоры с чёткими клеймами, есть даже сосновые пробки.

А в этом году экспедиции «Нептун» и наша «Русская подводно-исследовательская» при поддержке ГБУ РК «Черноморский центр подводных исследований» с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов начинает работу над масштабным проектом «Крым: перекрёсток цивилизаций».

Мы проведём исследование и паспортизацию подводных историко-культурных объектов в акватории Чёрного моря в районе Крымского полуострова. И продолжим погружаться к византийскому судну, под илом ещё много интересного.