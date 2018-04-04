Вырубят 711 деревьев и поставят всем пластиковые окна: как изменится жизнь тюменцев после реконструкции участка Мельникайте

Из улицы Мельникайте городские власти решили сделать скоростную магистраль непрерывного движения. В этом году запланирована реконструкция участка от Харьковской до Хабаровской. Комиссия по охране окружающей среды общественной палаты Тюменской области изучила проект предстоящих работ и пришла к неутешительным выводам. Расширять проезжую часть до шести полос планируют за счет газонов. На участке протяженностью около 700 метров снесут 711 деревьев и все кустарники, а взамен не посадят ничего.

— Какие меры предусмотрены проектом в томе «Охрана окружающей среды»? С моей точки зрения никаких. Никакого благоустройства не будет. Если взять ту же улицу Мельникайте, которая 10 лет назад расширялась, то там взамен снесенных сосен и берез, которые росли по разделительной полосе, были хоть какие-то небольшие высадки. Половина из них, конечно, уже погибли, но это было предусмотрено проектом. Здесь же нет ни одного дерева, — сообщил Альберт Фахрутдинов , председатель комиссии по охране окружающей среды и экологическому воспитанию.

С Мельникайте исчезнут не только тополя и березы, но и сосныВ 2008 году уже проводилась крупномасштабная реконструкция улицы Мельникайте на участке от Республики до Харьковской. Тогда здесь выкорчевали 682 дерева, в том числе 75 сосен и 100 берез.

Денежную компенсацию за вынужденный снос деревьев разработчики проекта предстоящей реконструкции решили считать с понижающим коэффициентом и в итоге вместо почти 6,5 миллионов рублей она составит всего 643 тысячи.

Вдоль будущей магистрали деревьям нет места

— Компенсация ничтожная. 643 тысячи за рублей за 711 деревьев — это вообще ни о чем. Около 10% таких средств уходит на озеленение, а остальные деньги идут на благоустройство, скамейки и брусчатку, — считает Альберт Фахрутдинов.

Шестиполосная дорога, по которой автомобилистам разрешат двигаться со скоростью 80 км/ч, вплотную приблизится к форточкам местных жителей. Разработчики проекта реконструкции этого участка не скрывают, что расширение дороги неизбежно приведет к увеличению химической и и акустической нагрузки на окружающую среду и жителей улицы Мельникайте. Оградить их от негативного влияния выхлопных газов и превышения предельно-допустимого уровня шума специалисты планируют с помощью пластиковых окон.

Чиновники считают, что новые пластиковые окна оградят местных жителей от негативного влияния шестиполосной дороги

— Я разговаривал с директором департамента транспорта и дорожной инфраструктуры Игорем Фроловым и спросил его, а люди то согласны? Они может быть вчера установили новые деревянные окна, а вы хотите заменить их на какие-то пластиковые. Людей никто не спрашивал, просто решили использовать эту меру, потому что ее везде применяют, — добавил Альберт Фахрутдинов. Стоимость реконструкции участка Мельникайте от Харьковской до Хабаровской обойдется бюджету в 204 миллиона рублей. С местными жителями проект не обсуждался. Спрашивать их мнение по поводу расширения дороги и установки пластиковых окон не посчитали нужным. Всё это грубейшие нарушения прав наших граждан, — считает Фахрутдинов.

Реконструкция пройдет в этом годуПредставители общественной палаты рекомендуют чиновникам обсудить с местными жителями запланированную установку пластиковых окон и в случае несогласия — в полном объеме исполнить их требования, начиная с установки кондиционеров и заканчивая переселением.

Все свои замечания комиссия направит в городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, который является заказчиком проекта реконструкции Мельникайте. Учтут чиновники рекомендации экологов или нет, станет известно в ближайшее время. Работы на участке от Харьковской до Хабаровской начнутся уже в этом году.