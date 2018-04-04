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Пасхальные богослужения в Нижнем Новгороде: где и во сколько
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Пасхальные богослужения в Нижнем Новгороде: где и во сколько 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Пасхальные богослужения пройдут во всех храмах Нижегородской области. Как рассказал протоирей, руководитель отдела культуры Нижегородской епархии Михаил Сторонкин, главное богослужение по традиции состоится в Соборе святого благоверного князя Александра Невского. Его проведет митрополит Нижегородский Георгий. В храм Александра Невского привезут Благодатный огонь из Москвы.
Во всех храмах праздничные службы начнутся в 23.00 7 апреля.
Традиционно нижегородцы могут освятить пасхальные куличи в храмах в субботу перед Пасхой или после пасхального богослужения. Их, к слову, несут в огромных количествах. Михаил Сторонкин говорит, что примерно 200-300 тысяч куличей освящают в первые пасхальные дни. Верующие могут оставить в церквях куличи, которые передадут нуждающимся.
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