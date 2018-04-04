Пасхальные богослужения в Нижнем Новгороде: где и во сколько

Пасхальные богослужения пройдут во всех храмах Нижегородской области . Как рассказал протоирей, руководитель отдела культуры Нижегородской епархии Михаил Сторонкин, главное богослужение по традиции состоится в Соборе святого благоверного князя Александра Невского . Его проведет митрополит Нижегородский Георгий. В храм Александра Невского привезут Благодатный огонь из Москвы

Во всех храмах праздничные службы начнутся в 23.00 7 апреля.

Традиционно нижегородцы могут освятить пасхальные куличи в храмах в субботу перед Пасхой или после пасхального богослужения. Их, к слову, несут в огромных количествах. Михаил Сторонкин говорит, что примерно 200-300 тысяч куличей освящают в первые пасхальные дни. Верующие могут оставить в церквях куличи, которые передадут нуждающимся.