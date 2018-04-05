В Омской области может появиться больше рабочих мест для инвалидов

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Омской области , в соответствии с рекомендациями правительства РФ , хотят увеличить сумму, которую выделяют предпринимателям на обустройство рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. Так, предпринимателю возместят деньги, которые он потратит на оснащение рабочего места, компенсация увеличится с 30 до 50 тыс. рублей.

Помимо этого, компании, в которых работает больше 35 человек, должны будут принимать на работу хотя бы одного человека с ограниченными возможностями. Данные меры, если их введут, позволят создать около 900 дополнительных рабочих мест.

«Данное мероприятие является наиболее эффективным и потому приоритетным, — подчеркнула начальник главного управления Виктория Курченко. — Кроме того, очень важно, чтобы рабочие места оборудовались не только для граждан, которые уже трудоустроены на том или ином предприятии, но и для тех, кого только запланировано принять на работу».

Отметим, что общий размер возмещения затрат работодателям может составлять до 100 тысяч рублей.