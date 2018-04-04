Омским бизнесменам изменят размер компенсаций за оснащение рабочих мест для инвалидов

Размер возмещения затрат предпринимателей на оснащения рабочего пространства для инвалида предполагают изменить. Как подчеркнули в пресс-службе правительства Омской области , сумма дотаций может повысится до 50 тыс. рублей. Напомним, ранее Правительство России рекомендовало усовершенствовать механизм квотирования рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. В том числе предлагается предусмотреть установление квоты предприятиям и организациям с численностью от 35 человек. На сегодняшний день в регионе эта цифра составляет от 50 человек. В случае внесения изменений Омский регион обеспечит дополнительное создание около 900 квотируемых рабочих мест.

Кроме того, в ГУ государственной службе занятости населения Омской области предлагают усовершенствовать механизм поддержки и стимулирования работодателей: «Очень важно, чтобы рабочие места оборудовались не только для граждан, которые уже трудоустроены на том или ином предприятии, но и для тех, кого только запланировано принять на работу», — подчеркнула начальник Главного управления Виктория Курченко.

Общий размер возмещения затрат работодателям может составлять до 100 тыс. рублей.

Фото: пресс-служба правительства Омской области.