Иностранные инвестиции во Францию достигли максимума с 2008 года

По данным Государственного агентства бизнеса Франции, в прошлом году было заявлено 1 298 иностранных инвестиционных проекта, что позволило создать или сохранить 33 500 рабочих мест. В 2016 году эта цифра составляла 1 117. При этом 412 новых компаний решили вкладывать средства во Францию — это треть всех проектов, сообщает The Local.

Половина заявок касалась совершенно новых проектов, в то время как 42% предполагают расширение уже существующих. В докладе не говорится, сколько иностранных инвесторов покинуло Францию за тот же период.

Предприниматели из разных стран Европы составили 58% всех заявок, но на американские фирмы приходится больше рабочих мест. В 2017 году они отвоевали первое место у Германии , которая была лидером годом ранее. Между тем, индийские инвестиции выросли на 73%. В частности, благодаря решению IT-гиганта «Infosys» открыть центр разработки в южном портовом городе Марсель

Другие крупные проекты включают в себя планы Toyota по расширению своего представительства недалеко от Валансьена на бельгийской границе.

Самыми популярными сферами инвестиционных проектов оказались производство (343) и инженерия (129).

Кстати, Франция не только все больше привлекает иностранных предпринимателей, но и остается мировым центром туризма.

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