Ещё
Иностранные инвестиции во Францию достигли максимума с 2008 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иностранные инвестиции во Францию достигли максимума с 2008 года 

Prian.ru 14 минут назад
Фото: Prian.ru
По данным Государственного агентства бизнеса Франции, в прошлом году было заявлено 1 298 иностранных инвестиционных проекта, что позволило создать или сохранить 33 500 рабочих мест. В 2016 году эта цифра составляла 1 117. При этом 412 новых компаний решили вкладывать средства во Францию — это треть всех проектов, сообщает The Local.
Половина заявок касалась совершенно новых проектов, в то время как 42% предполагают расширение уже существующих. В докладе не говорится, сколько иностранных инвесторов покинуло Францию за тот же период.
Предприниматели из разных стран Европы составили 58% всех заявок, но на американские фирмы приходится больше рабочих мест. В 2017 году они отвоевали первое место у Германии, которая была лидером годом ранее. Между тем, индийские инвестиции выросли на 73%. В частности, благодаря решению IT-гиганта «Infosys» открыть центр разработки в южном портовом городе Марсель.
Другие крупные проекты включают в себя планы Toyota по расширению своего представительства недалеко от Валансьена на бельгийской границе.
Самыми популярными сферами инвестиционных проектов оказались производство (343) и инженерия (129).
Кстати, Франция не только все больше привлекает иностранных предпринимателей, но и остается мировым центром туризма.
В нашей базе — почти 2000 объявлений о продаже жилья во Франции.
Prian.ru: последние новости
Названы лучшие работодатели в Греции Половина безработной молодежи в ЕС не готова переехать ради должности Финляндия удвоит срок действия ВНЖ для студентов и исследователей
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе251
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США38
Украине «перекроют» Керченский пролив667
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»167
Недалекие: суровые русские и кислые американцы
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение