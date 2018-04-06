В поддержку сервиса

ПАО «Оренбургнефть» поддерживает лизинговую программу НК «Роснефть» по переоснащению и перевооружению парка подъёмных агрегатов на предприятиях ООО «РН-Сервис».

В рамках повышения эффективности услуг ТКРС и выполнения программы модернизации и переоснащения предприятий «РН-Сервис» реализуется программа по обновлению парка подъёмных агрегатов филиала в Бузулуке. На сегодняшний день подрядчиком ПАО «Оренбургнефть» закуплено 36 новых подъёмных агрегатов, смонтированных на базе КамАЗ, которые успешно работают на объектах Общества. Это позволило повысить качество ремонтов, снизить количество простоев, сократить цикл ремонта скважин и быстрее запускать скважины в добычу после операций по капитальному ремонту. Со своей стороны ПАО «Оренбургнефть» компенсирует затраты по лизингу.