Ещё
В поддержку сервиса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В поддержку сервиса 

АиФ-Оренбург 26 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
ПАО «Оренбургнефть» поддерживает лизинговую программу НК «Роснефть» по переоснащению и перевооружению парка подъёмных агрегатов на предприятиях ООО «РН-Сервис».
В рамках повышения эффективности услуг ТКРС и выполнения программы модернизации и переоснащения предприятий «РН-Сервис» реализуется программа по обновлению парка подъёмных агрегатов филиала в Бузулуке. На сегодняшний день подрядчиком ПАО «Оренбургнефть» закуплено 36 новых подъёмных агрегатов, смонтированных на базе КамАЗ, которые успешно работают на объектах Общества. Это позволило повысить качество ремонтов, снизить количество простоев, сократить цикл ремонта скважин и быстрее запускать скважины в добычу после операций по капитальному ремонту. Со своей стороны ПАО «Оренбургнефть» компенсирует затраты по лизингу.
АиФ-Оренбург: последние новости
Большая уборка в доме. Как провести Чистый четверг с пользой УМВД: в Оренбуржье талые воды затопили 4 дороги В Оренбурге УК «Южная» заплатит за упавшую на мужчину ледяную глыбу
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам посоветовали отказаться от доллара84
Генерал назвал итог возможной войны России и США501
США отказались дружить с РФ128
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова28
На Украине пытались отбить задержанного депутата из Крыма174
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение