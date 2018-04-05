Ещё
В гости к истории
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В гости к истории 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Первая нефтяная скважина в Бугуруслане давно стала местом историческим, куда приходит много людей: ветераны производства, учащиеся старших классов и даже малыши. Группа второклассников школы №3 в рамках проекта «Моё Оренбуржье» недавно побывала возле памятного мемориала первой скважине, давшей промышленную нефть региона. Экскурсоводами для них стали сотрудники ПАО «Оренбургнефть». Нефтяники рассказали о том, как всё начиналось, кто пробурил первую скважину, как восприняли это событие горожане. «У первой скважины, пробуренной в конце улицы Пионерской, кажется, побывал весь город. Но особую радость испытывали, конечно, вездесущие пацаны… они старались попробовать на ощупь эту чёрную тягучую жидкость… » — так вспоминал в зарисовках об этом времени ветеран-нефтяник Юрий Нюхтилин.
Экскурсия ребят продолжилась уже на территории административно-бытового комплекса РИТС-2 ПАО «Оренбургнефть», где их встретила ведущий специалист сектора по взаимодействию с цеховым персоналом Ирина Мельникова. Школьникам подарили юбилейное издание книги «Люди. Годы. Свершения». С интересом листая её страницы, ребята увидели фотографию первой скважины и памятного знака, где только что побывали. Малыши были в восторге!
Много радости подарила экскурсантам и фотосессия у здания АБК, Доски почёта передовиков предприятия. Было и коллективное фото, и селфи. Всех переполняли впечатления! А самые любознательные не переставали задавать вопросы, на которые сразу же получали ответы.
По словам сопровождающих учителей, экскурсия школьникам очень понравилась, они прикоснулись к истории родного края, узнали о её славных страницах.
АиФ-Оренбург: последние новости
Большая уборка в доме. Как провести Чистый четверг с пользой В Оренбурге в затопленном СНТ спасатели эвакуировали кур Как определить, какой лед опасен?
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль заговорила278
В России введут новую меру пресечения47
«Крым захватим танками»406
Войска ВВО подняты по тревоге118
Сбербанк блокирует карты из-за одного слова137
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение