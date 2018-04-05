В гости к истории

Первая нефтяная скважина в Бугуруслане давно стала местом историческим, куда приходит много людей: ветераны производства, учащиеся старших классов и даже малыши. Группа второклассников школы №3 в рамках проекта «Моё Оренбуржье» недавно побывала возле памятного мемориала первой скважине, давшей промышленную нефть региона. Экскурсоводами для них стали сотрудники ПАО «Оренбургнефть». Нефтяники рассказали о том, как всё начиналось, кто пробурил первую скважину, как восприняли это событие горожане. «У первой скважины, пробуренной в конце улицы Пионерской, кажется, побывал весь город. Но особую радость испытывали, конечно, вездесущие пацаны… они старались попробовать на ощупь эту чёрную тягучую жидкость… » — так вспоминал в зарисовках об этом времени ветеран-нефтяник Юрий Нюхтилин.

Экскурсия ребят продолжилась уже на территории административно-бытового комплекса РИТС-2 ПАО «Оренбургнефть», где их встретила ведущий специалист сектора по взаимодействию с цеховым персоналом Ирина Мельникова . Школьникам подарили юбилейное издание книги «Люди. Годы. Свершения». С интересом листая её страницы, ребята увидели фотографию первой скважины и памятного знака, где только что побывали. Малыши были в восторге!

Много радости подарила экскурсантам и фотосессия у здания АБК, Доски почёта передовиков предприятия. Было и коллективное фото, и селфи. Всех переполняли впечатления! А самые любознательные не переставали задавать вопросы, на которые сразу же получали ответы.

По словам сопровождающих учителей, экскурсия школьникам очень понравилась, они прикоснулись к истории родного края, узнали о её славных страницах.