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Крупнейший буровой подрядчик ПАО «Оренбургнефть» отмечает юбилей
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Крупнейший буровой подрядчик ПАО «Оренбургнефть» отмечает юбилей 

АиФ-Оренбург 13 минут назад
Фото: АиФ-Оренбург
За годы с начала промышленной нефтедобычи в Оренбургской области пройден путь от нескольких скважин и дощатых буровых вышек до современного научно-производственного комплекса, активно внедряющего самые новые технологии и лидирующего в экономике региона.
Одним из ведущих нефтедобывающих предприятий отрасли в Оренбуржье на протяжении многих десятилетий остается ПАО «Оренбургнефть». Удерживать лидерство Обществу помогают предприятия сервисного блока Компании Роснефть.
Одним из старейших является Оренбургский филиал ООО «РН-Бурение», который 2 апреля отметил 40 — летие производственной деятельности. История Филиала включает в себя первые шаги в бурении на территории Оренбургской области, опыт освоения непростой оренбургской нефти и, прежде всего, труд людей — профессионалов, посвятивших свою жизнь нефтегазовой промышленности.
Современные технологии и оборудование, мощный парк буровых установок, безопасное и качественное производство, ответственность перед своими сотрудниками и заказчиками, стремление к новым достижениям — совокупность этих факторов позволяет Филиалу на протяжении 40 лет решать производственные задачи любой сложности.
Сегодня Оренбургский филиал ООО «РН-Бурение» осуществляет строительство скважин всех видов с полным циклом подготовительных и вышкомонтажных работ, а также реконструкцию скважин методом бурения боковых стволов, что является особенно актуальным для ПАО «Оренбургнефть», позволяя поддерживать стабильный уровень добычи на зрелых месторождениях.
Соблюдение норм и правил промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды являются главным требованием ПАО «Оренбургнефть» и основным приоритетом Оренбургского филиала. Это делает сотрудничество предприятий Компании Роснефть плодотворным и перспективным. В тесном тандеме решаются масштабные задачи крупнейшей нефтегазовой компании страны.
ПАО «Оренбургнефть» поздравляет Оренбургский филиал ООО «РН-Бурение» и желает не останавливаться на пути к успеху! Коллективу ‒ здоровья и профессионализма.
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