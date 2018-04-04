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Уличные аттракционы в Москве перед началом работы проверят на соответствие техническим требованиям
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Уличные аттракционы в Москве перед началом работы проверят на соответствие техническим требованиям 

Агентство «Москва» 16 минут назад
Депутаты Мосгордумы совместно с общественными активистами проверят состояние уличных аттракционов перед началом их работы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила председатель комиссии столичного парламента по безопасности Инна Святенко.
«Есть постоянно действующие аттракционы. Ростехнадзор следит за ними с особой тщательностью. А есть аттракционы, появляющиеся из сезона в сезон. Что касается последних, то обязательно пройдем, посмотрим документы, подтверждающие, что аттракцион сертифицирован, и проведен техосмотр данного оборудования», — сказала И. Святенко.
Кроме того, как добавила депутат, проверят наличие разрешительных документов на работу тех или иных аттракционов.
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