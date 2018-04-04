В уральском атомграде пенсионер избил палкой прокурора, придя к нему на прием

Пенсионер, недовольный результатами беседы с прокурором, избил его палкой, которую использовал в качестве трости. Сотрудник надзорного ведомства получил незначительные травмы, сообщает

Znak.com со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Агрессивный пенсионер был задержан стражами порядка.

В закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Снежинск проживает около 50 тысяч человек. Градообразующим предприятием Снежинска является Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики (ВНИИТФ) имени академика Е. И. Забабахина, который занимается разработкой ядерных боеприпасов.

включило

ядерный наукоград Снежинск в категорию моногородов со стабильной социально-экономической ситуацией.

В Снежинске проживает 18 245 пенсионеров. «Так как стоимость жизни в регионе выше, чем средний размер пенсии, правительством установлен прожиточный минимум, положенный каждому пенсионеру», — говорится на сайте

ПФР про поддержку пожилых жителей Снежинска. Этот минимум денежных средств для поддержания жизни составляет 8 тысяч 523 рубля.

Если с учетом всех льгот пенсионер получает меньше указанной суммы, власти обязуются доплатить остаток.