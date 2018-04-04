В уральском атомграде пенсионер избил палкой прокурора, придя к нему на прием 

В наукограде Снежинск Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту нападения на городского прокурора Сергея Горшкова. Высокопоставленному чиновнику нанес побои пожилой мужчина, которого он принял в своем кабинете.
Пенсионер, недовольный результатами беседы с прокурором, избил его палкой, которую использовал в качестве трости. Сотрудник надзорного ведомства получил незначительные травмы, сообщает
Znak.com со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Агрессивный пенсионер был задержан стражами порядка.
В следственном отделе по городу Касли СУ СК РФ по Челябинской области подтвердили факт возбуждения уголовного дела, но от развернутых комментариев отказались.
В закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) Снежинск проживает около 50 тысяч человек. Градообразующим предприятием Снежинска является Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики (ВНИИТФ) имени академика Е. И. Забабахина, который занимается разработкой ядерных боеприпасов.
В 2014 году правительство РФ
включило
ядерный наукоград Снежинск в категорию моногородов со стабильной социально-экономической ситуацией.
В Снежинске проживает 18 245 пенсионеров. «Так как стоимость жизни в регионе выше, чем средний размер пенсии, правительством установлен прожиточный минимум, положенный каждому пенсионеру», — говорится на сайте
ПФР про поддержку пожилых жителей Снежинска. Этот минимум денежных средств для поддержания жизни составляет 8 тысяч 523 рубля.
Если с учетом всех льгот пенсионер получает меньше указанной суммы, власти обязуются доплатить остаток.