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Депутат рассказал о готовящемся решении по повышению пенсионного возраста
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Депутат рассказал о готовящемся решении по повышению пенсионного возраста 

Ридус 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Пенсионный возраст будет обязательно повышен, потому что «решение уже почти принято», заявил первый заместитель председателя комитета ГД РФ по образованию и науке Олег Смолин.
Выступая на одной из панелей Московского экономического форума, он признался, что, по его мнению, это «глубоко ошибочное решение», так как в России многие жители не доживают до 65 лет", сообщает ФАН.
Как известно, в настоящий момент пенсионный возраст в России составляет для женщин — 55 лет, а для мужчин — 60 лет.
В последние годы в правительстве активно обсуждается возможность повышения пенсионного возраста. Недавно экс-министр финансов, председатель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предсказал, что возраст выхода на пенсию в России будет повышен в течение ближайших 10−16 лет.
По мнению специалистов Института экономики роста им. П. А. Столыпина, этого делать нельзя, по крайней мере до тех пор, пока продолжительность жизни в стране не превысит 75 лет.
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