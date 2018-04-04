Подрядчик: работы по ремонту улицы Тургенева в Краснодаре не остановлены

С начала недели на участке ул. им. Тургенева от ул. Северной до ул. им. Бабушкина ведутся работы по завозу инертного материала и уплотнению земельного полотна для формирования основания дороги после укладки коммуникаций на этом участке, сообщили в «АРКТОС-СТК».

«В первую очередь активным работам на ул. им. Тургенева мешала погода, так как после укладки коммуникаций следующий этап — формирование основания дороги. Для этого нужна достаточно сухая и теплая погода, иначе основание будет замочено, и нужно будет ждать его просыхания. Сейчас необходимые условия установились, работы возвращаются в активную стадию. У компании есть обязательства по проведению капитального ремонта в рамках заключенного контракта, все возникающие сложности решаем, работы ни в коем случае не будут остановлены», — отметил директор компании-подрядчика «АРКТОС-СТК» Андрей Хачатуров.

Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов , с начала недели на ул. им. Тургенева идёт завоз инертного материала для формирования основания дороги на участке от ул. Северной до ул. им. Бабушкина, где уже завершены все работы по замене коммуникаций, реконструкции ливневого коллектора и прокладке нового фекального коллектора. По этому участку в течение апреля будут вестись работы по формированию всех слоев «дорожной одежды». После этого, в конце апреля — начале мая стартуют работы по укладке асфальтобетонного покрытия. Следом — нанесение дорожной разметки и завершение благоустройства.

В работах по формированию основания дороги задействованы 9 единиц техники: самосвалы, экскаваторы, катки, грейдер. В частности, на участке от ул. Северной до ул. Артиллерийской завершено уплотнение земельного полотна, уже идет формирование «дорожной одежды», для этого завезено достаточное количество гравийно-песчаной смеси. От ул. Артиллерийской до ул. им. Бабушкина идет просушка земляного полотна, примерно через 2 дня работы по формированию основания дороги начнутся и на этом участке.

На участке от ул. им. Бабушкина до ул. им Гагарина параллельно будут завершены работы по замене коммуникаций. Для этого предстоит полностью перекрыть движения на пересечении ул. им. Тургенева и ул. Красных Партизан. Точная дата перекрытия будет объявлена позднее.

«Об остановке работ, тем более на неопределенный срок не может идти речи. Ул. им. Тургенева — важная городская магистраль. Завершение ее капитального ремонта — одна из главных задач в дорожном строительстве этого года. Это объект — переходящий, с двухлетним финансированием, сами работы достаточно сложные, связанные с заменой и прокладкой новых инженерных коммуникаций. В первую очередь у подрядчика есть прямые обязательства по выполнению заключенного контракта, наша задача сейчас — совместно решать все возникающие сложности в организации и проведении работ», — сказал Владимир Архипов.

Напомним, что 3 марта в ЗСК состоялось совещание по проблемам дорожного строительства в краевом центре состоялось накануне, где была поднята проблема с реконструкцией ул Тургенева.

Оно прошло под председательством главы комитета по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимира Чепеля. Помимо парламентариев во встрече также приняли участие замглавы кубанской столицы Артем Доронин , первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства края Андрей Коновалов , представители компаний-подрядчиков, специалисты городской администрации и эксперты.

«Сейчас мы видим такую ситуацию: дорогу разрыли и оставили. Начали делать и бросили. Это совершенно недопустимо, так быть не должно. Мы выясним, в чем причина происходящего», — обратился к собравшимся Владимир Чепель, слова которого приводит пресс-служба заксобрания края.

Как отмечается в сообщение пресс-службы ЗСК, представители города сообщили, что затягивание работ на улице Тургенева связанно с проблемой освоения в срок выделенных средств. Контракт на дорожные работы был заключен не в июне, как планировалось, а лишь в октябре. В настоящее время у компании нет средств, чтобы вести строительство. Получить деньги можно будет ближе к июлю. Участники совещания попытались рассмотреть альтернативные варианты — например, выдачу кредита на продолжение работ. Необходимо минимум 150 млн рублей. Но, как заявил словам подрядчик, такую сумму банки предоставить не готовы.

«Город должен хотя бы попытаться договориться с финансовым сектором, предоставить гарантии. Подрядчик может продать или заложить что-то из активов, в конце концов. Нужно искать другое решение, а не сидеть на месте. Работы необходимо продолжать», — отметил председатель комитета по вопросам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Лыбанев

В свою очередь, Чепель предложил начать выход из кризисной ситуации с разработки графика строительства. Хотя, как отметил Артем Доронин, он будет условным — при отсутствии финансирования планировать что-то сложно.

Добавим, что вначале недели в пресс-службе сообщали, что работы на Тургенева по-прежнему выполняются.