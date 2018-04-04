В Ханты-Мансийске не зафиксирован рост тарифа за уборку снега

В ходе работы круглого стола «Организация вывоза и утилизации снежных масс в городе Ханты-Мансийске » общественники, представители окружной и городской администрации, депутаты окружной Думы обсудили вопросы формирования стоимости услуги по размещению 1 кубического метра снежных масс с последующим плавлением с использованием снегоплавильной установки ОСА-21.38.50.

«Идея проведения круглого стола возникла не случайно, в адрес ОНФ поступило несколько заявлений от граждан о разъяснении вопросов формирования цены за утилизацию и вывоз снега. А также поступило обращение на интерактивный сайт с информацией о том, что в районе асфальтобетонного завода (АБЗ) в водоохраной зоне реки Иртыш размещается загрязненный снег и не работает снегоплавильная установка», — рассказал Евгений Печерица, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка/Интерактивная карта свалок».

Представители департамента городского хозяйства администрации города Ханты-Мансийска отчитались о формировании стоимости услуги населению управляющими компаниями. «Нами проведена экспертиза роста тарифа цен за 1 куб сбора и последующего плавления снега, с периода 2016-2017 года рост тарифа не зафиксирован, цена осталась на одном уровне и составляет 43 рубля», — поделился Федор Томша, и.о. директора департамента городского хозяйства администрации Ханты-Мансийска.

В 2017 году специалистами ЖКК и энергетики ХМАО-Югры был проведен анализ по финансированию услуги в муниципалитетах Югры по очистки придомовой и прилегающей территории. Основными рассматриваемыми вопросами были: имеются ли правила благоустройства территорий с учетом и порядком очистки в холодное время года от снега придомовых территорий, существуют ли в муниципальных образованиях графики уборки снега и как он доводятся до населения, заключаются ли муниципальные контракты на уборку снега, какая техника работает в городе, в динамике посмотрели жалобы населения на очистку от снега придомовых территорий за 2014-2017 годы.

«Во всех муниципальных образованиях есть правила благоустройства, которые включают в себя порядки осуществления работ по уборке снега и регламентируют их. Во всех муниципалитетах формируются графики работы на месяц и утверждаются главами, размещаются на сайтах администрации. В 10 муниципальных образованиях работы по уборке снега производятся в полном объеме за счет средств бюджета муниципалитета, в 12 — за счет средств собственников жилья. Во всех муниципалитетах в которых осуществляется уборка снега за счет средств бюджета есть недофинансирование данных работ, которые указывают на то, что для более качественной уборки и вывоза снега необходимы еще дополнительные средства», — сообщила Елена Шухорова, заместитель директора департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры.

При этом наличие снегоуборочной техники не является показателем качества выполняемой услуги. Так, например, в городе Лангепасе задействовано 62 единицы техники, но за 2016 год поступило 143 жалобы, а в Когалыме 56 и поступило всего 16 жалоб. Как отмечают представители муниципального предприятия «ДЭП» это связано с большим объемом работ, только за первый квартал 2018 года в Ханты-Мансийске было вывезено 450 тысяч кубометров снега, сезонный объем составляет 600-700 тысяч кубометров снега.

В результате работы круглого стола была принята резолюция, в которой специалисты ОНФ рекомендуют Думе города Ханты-Мансийска и Счетной палате города Ханты-Мансийска осуществить проверку и анализ фактических затрат муниципального предприятия «ДЭП» на утилизацию фактического объема снежных масс, принятого на утилизацию в сравнении с компенсируемыми затратами из бюджета города и населением через управляющими компаниями.