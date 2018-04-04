«Война на самарском рынке ЖКХ обострилась»

«Война на рынке ЖКХ была, есть и будет, она ведется ежедневно. В Самаре более 10 тысяч домов и каждый день происходят конфликты и перемены. Кто-то меняет председателя совета дома, кто-то — управляющую компанию, где-то создается ТСЖ. Но сегодня ситуация в этой сфере складывается особенно неспокойная. Процессы, о которых я упомянул выше, обострились.

Во многом это связано с тем, что крупнейшая в Самарской области управляющая компания ООО „Жилищно-коммунальная система“ теряет позиции. В прошлом году процент выполнения текущего ремонта в обслуживаемых компанией домах был недостаточно высок. Этим воспользовался ряд фирм, которые вышли на поле „ЖКС“ и стали агитировать людей менять УК. От „ЖКС“ в течение года ушли примерно 50 многоквартирных домов. В целом немного с учетом того, что в ее управлении находятся около 1200 МКД. Но перераспределение домов началось не только из реестра „ЖКС“. Таких компаний набирается целый список. А переходы домов от одной УК к другой чаще всего приобретают скандальный характер. Компании не могут добросовестно поделить территорию. В результате получается, что один и тот же дом обслуживают две УК. Собственникам жилья приходят по две квитанции. Притом, что нередки и случаи мошенничества. На фоне творящейся неразберихи злоумышленники подделывают квитанции и люди перечисляют деньга на счет неизвестно кому.

Яркий пример того, как происходит передел рынка, мы наблюдаем в случае с той же „ЖКС“ и одной небольшой компанией. К нам поступило много обращений по нескольким домам, которые ранее обслуживала „ЖКС“. В кой-то момент там якобы прошли собрания жильцов и были приняты решения о смене УК. Некоторые собственники воспользовались своим правом обжаловать протоколы этих собраний и обратились в надзорные органы. Госжилинспекция выявила нарушения в документах — поддельные подписи, подписи умерших людей и прочие.

К сожалению, представители органов местного самоуправления не присутствовали на этих собраниях. Никто не может подтвердить, что они проводились на самом деле, а протоколы не составлены задним числом. Мы давно призываем к этому муниципальные власти, но они пока неохотно соглашаются присутствовать на подобных собраниях. Надеюсь, в будущем мы закрепим такую обязанность для органов местного самоуправления на законодательном уровне.

Вторая проблема в том, что признать протоколы недействительными может лишь суд. Почему-то суды встали на сторону тех, кто инициировал протоколы и выступал за смену УК. Некоторые собственники продолжают отстаивать правду в судах, говоря, что никаких собраний не проводилось, и протоколы они не подписывали. А если и проводились, то с протоколами явно жульничали. Тяжбы растягиваются на месяцы. И это один из многочисленных случаев, которые сейчас происходят повсеместно. Впоследствии вышеназванную проблему удастся решить, если право признания протоколов недействительными закрепят за ГЖИ.

Ситуацию, возможно, исправило бы сокращение количества сомнительных компаний на рынке ЖКХ. Но отобрать у управляющей компании лицензию непросто. В этом отношении закон конкретен. Даже если в отношении директора такой управляющей компании возбудят уголовное дело, компания останется в сфере — поменяет директора и продолжит работу. Повальные переходы жильцов многих домов к другим управляющим компаниям с точки зрения закона тоже не показатель сомнительности конкретной УК. Однако если в течение года по одному дому вынесены два предписания ГЖИ, и эти предписания не выполняются, дом изымается из реестра. И если такая ситуация происходит неоднократно, можно ставить вопрос об отзыве лицензии».

Фото: www.vkonline.ru