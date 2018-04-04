В Госдуме предложили законодательно уточнить понятие малого бизнеса

Член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Рифат Шайхутдинов считает, что в настоящее время нужно уточнить понятие малого бизнеса на законодательном уровне. Об этом он сообщил в ходе парламентских слушаний на тему государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в РФ в Госдуме.

«На сегодняшний день само понятие, которым мы оперируем, это «малый бизнес». В основном оно характеризуется двумя основными показателями. Первое — количество работающих, второе — это объем выручки. Но на сегодняшний день складывается понимание, что этого недостаточно для того, чтобы определять то, с чем мы имеем дело.

Думаю, что понятие самого малого бизнеса требует уточнения и время ставит перед нами задачу уточнить это законодательно», — сказал Р. Шайхутдинов.

Также депутат добавил, что по результатам данных парламентских слушаний необходимо создать рабочую группу для того, чтобы проработать данный вопрос.