Ярэнерго принял участие в публичных слушаниях управления Ростехнадзора

Один из вопросов повестки касался безопасности при эксплуатации энергообьектов, в частности эксплуатации и оформления охранных зон ЛЭП. Большое количество случаев электротравматизма со сторонними лицами происходит как раз при нарушении ими правил и несанкционированной работе в этих зонах спецтехники: кранов-манипуляторов, экскаваторов, тракторов, самосвалов, автовышек. Зачастую люди, в особенности физические лица, не придают этому факту значения, что может привести к поражению электрическим током. Филиал ПАО «МРСК Центра» -«Ярэнерго» при выявлении фактов нарушения охранных зон объектов электросетевого комплекса совместно с Ростехнадзором принимает меры по привлечению виновных к ответственности и устранению нарушений.

Помимо устранения нарушений охранных зон ЛЭП, филиал «Ярэнерго» осуществляет тесное взаимодействие с центральным управлением Ростехнадзора в своей производственной деятельности. При подготовке к осенне-зимнему периоду энергетики и представители Ростехнадзора проводят совместные внеплановые выездные проверки во всех муниципальных районах области. В ходе проверок оценивается электротехническое состояние электроустановок, ведение эксплуатационной документации, организация работы с персоналом, охрана труда, организация оперативно-технологического управления, готовность к проведению аварийно-восстановительных работ в период низких температур и многое другое. В рамках подготовки к ОЗП 2017-2018 филиалом «Ярэнерго» были устранены в установленные сроки все замечания Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, что позволило филиалу получить паспорт готовности к ОЗП без замечаний.

«Наша основная задача — безопасная эксплуатация объектов электросетевого хозяйства и обеспечение надежного электроснабжения потребителей. И для достижения этих целей мы активно взаимодействуем с Ростехнадзором. Регулярные рабочие встречи с представителями ведомства помогают нам выявлять моменты, на которые нежно обратить особое внимание для совершенствования своей деятельности, повышения безопасности наших сотрудников и сторонних лиц», — выступил на слушаниях заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» Антон Герасимов.

Бизнес