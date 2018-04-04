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Полномочия пользователей ЭЦП могут закрепить в едином сертификате
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Полномочия пользователей ЭЦП могут закрепить в едином сертификате 

Парламентская газета 17 минут назад
Фото: Парламентская газета
Полномочия пользователей электронных цифровых подписей могут закрепить в едином сертификате проверки ключа усиленной квалифицированной ЭЦП. Соответствующий законопроект, разработанный Минсвязи, опубликован на портале проектов правовых актов.
Авторы законопроекта отмечают, что в настоящее время пользователи ЭЦП, как физические и юридические лица, так и государственные органы и чиновники, не могут получить доступ к информационным системам различных ведомств, так как они требуют наличия в квалифицированном сертификате объектных идентификаторов (OID).
«Сертификаты, выданные аккредитованными Минкомсвязью России удостоверяющими центрами (далее — УЦ), не могут быть использованы для проверки электронной подписи в информационных системах таких отдельных ведомств», — сказано в сводном отчёте к законопроекту.
Поскольку OID отсутствуют в единых сертификатах, на рынке работает множество компаний, продающих квалифицированные сертификаты проверки ключа, предназначенные для работы с единственным ведомством.
Чтобы изменить ситуацию, Минкомсвязи предлагает ввести понятие «полномочный сертификат», в котором будут содержаться OID пользователя и сведения о его полномочиях.
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