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Бурбак: Противостояние правоохранительных структур дискредитировало антикоррупционные реформы
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Бурбак: Противостояние правоохранительных структур дискредитировало антикоррупционные реформы 

Украина.ру 21 минуту назад
Фото: Украина.ру
Как сказал глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак журналистам NewsOne в кулуарах ВР, депутаты возмущены нынешней ситуацией, которая сложилась в органах по борьбе с коррупцией. Вся работа сводится к публичным разборкам, пиару вместо судебных приговоров коррупционеров.
«Беседа будет конструктивной и горячей. Наша партия под руководством Арсения Яценюка создала эти органы, и они финансируются на достаточно высоком уровне. Поэтому мы должны спросить с них результат их работы», —заявил депутат.
Он напомнил, что с начала работы этих органов при финансировании 500 млн гривен, НАБУ вернула в бюджет украденных коррупционерами денег не больше 100 млн гривен.
«Мы видим разочарование общества, потому что это противостояние правоохранительных структур дискредитировало антикоррупционные реформы так, как никто другой», — резюмировал политик.
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