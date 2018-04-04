Бурбак: Противостояние правоохранительных структур дискредитировало антикоррупционные реформы

Как сказал глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак журналистам NewsOne в кулуарах ВР, депутаты возмущены нынешней ситуацией, которая сложилась в органах по борьбе с коррупцией. Вся работа сводится к публичным разборкам, пиару вместо судебных приговоров коррупционеров.

«Беседа будет конструктивной и горячей. Наша партия под руководством Арсения Яценюка создала эти органы, и они финансируются на достаточно высоком уровне. Поэтому мы должны спросить с них результат их работы», —заявил депутат.

Он напомнил, что с начала работы этих органов при финансировании 500 млн гривен, НАБУ вернула в бюджет украденных коррупционерами денег не больше 100 млн гривен.

«Мы видим разочарование общества, потому что это противостояние правоохранительных структур дискредитировало антикоррупционные реформы так, как никто другой», — резюмировал политик.