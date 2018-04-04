Около 78 млн рублей затратят на новые трамваи для Новочеркасска

Около 78 млн рублей предполагается затратить на приобретение и доставку новых трамваев для Новочеркасска

Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок администрацией Новочеркасска, для города на средства регионального бюджета планируется приобрести четыре трамвая.

Поставщика вагонов определят по итогам конкурса, который состоится 27 апреля.

Трамваи должны быть доставлены в город до 28 сентября 2018 года.

Напомним, в марте 2017 года Новочеркасску было выделено 121,5 млн рублей для закупки пяти новых трамваев.