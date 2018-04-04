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Четыре новых трамвая за 78 млн рублей закупит Новочеркасск
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Четыре новых трамвая за 78 млн рублей закупит Новочеркасск 

Деловое сообщество 22 минуты назад
Торги пройдут 27 апреля, тогда же определится и подрядчик. Доставить новые трамвайные вагоны он будет обязан к 28 сентября. Согласно условиям, вагоны должны обязательно быть новыми и не старше 2018 года.
Деньги на покупку трамваев для Новочеркасска выделены из бюджета области, общая сумма составила 78 млн рублей. Новые вагоны должны соответствовать условиям конкурсной документации. Так, они должны вмещать до 110 пассажиров, иметь низкий уровень пола в средней части и не менее 27 мягких кресел с антивандальными подушками. Системы кондиционирования по условиям не предусмотрено: «вентиляция естественная, осуществляется через сдвижные форточки».
По данным региональных СМИ, администрация Новочеркасска уже закупала похожие трамваи в прошлом году. Тогда каждый вагон обошелся в 16,3 млн рублей. Однако ни один из новых трамваев пока не вышел на линии, из-за плохого состояния трамвайных путей и контактной сети.
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