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С 4 апреля в Волгограде открывается три муниципальных речных маршрута
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С 4 апреля в Волгограде открывается три муниципальных речных маршрута 

АиФ Волгоград 22 минуты назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгограде с 4 апреля речные трамваи снова начали работать на маршруте «Волгоград — Островная», а с 6 апреля возобновится сообщение по направлениям «Обувная — о. Сарпинский» и «Тулака — о. Сарпинский».
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, временно из-за повышения уровня воды в Волге посадка и высадка пассажиров производится с верхней причальной эстакады Центральной набережной.
Добавим, что в конце апреля теплоходы снова начнут курсировать по маршруту «Красноармейск — Вязовая грива».
Напомним, что 21 марта возобновили работу теплоходы, перевозящие пассажиров по направлению «Волгоград — Культбаза».
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