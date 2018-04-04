С 4 апреля в Волгограде открывается три муниципальных речных маршрута

Волгограде с 4 апреля речные трамваи снова начали работать на маршруте «Волгоград — Островная», а с 6 апреля возобновится сообщение по направлениям «Обувная — о. Сарпинский» и «Тулака — о. Сарпинский».

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, временно из-за повышения уровня воды в Волге посадка и высадка пассажиров производится с верхней причальной эстакады Центральной набережной.

Добавим, что в конце апреля теплоходы снова начнут курсировать по маршруту «Красноармейск — Вязовая грива».

Напомним, что 21 марта возобновили работу теплоходы, перевозящие пассажиров по направлению «Волгоград — Культбаза».