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Карантин по бешенству установлен в Вознесенском районе до 29 мая
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Карантин по бешенству установлен в Вознесенском районе до 29 мая 

Newsroom24 19 минут назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл.
В районе обнаружена бешеная лиса.
Границы эпизоотического очага определены в пределах личного подсобного хозяйства в рабочем посёлке Вознесенское. Границы угрожаемой зоны установлены в пределах деревень Починки и Варнаево.
Последний случай заболевания бешенством на территории Вознесенского района был зарегистрировано в 2017 году у коровы.
Ранее сообщалось о том, что карантин по бешенству установлен в Бутурлинском районе до 27 мая.
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