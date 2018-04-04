Карантин по бешенству установлен в Вознесенском районе до 29 мая

В районе обнаружена бешеная лиса.

Границы эпизоотического очага определены в пределах личного подсобного хозяйства в рабочем посёлке Вознесенское. Границы угрожаемой зоны установлены в пределах деревень Починки и Варнаево.

Последний случай заболевания бешенством на территории Вознесенского района был зарегистрировано в 2017 году у коровы.

Ранее сообщалось о том, что карантин по бешенству установлен в Бутурлинском районе до 27 мая.