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За редкими видами животных наблюдают при помощи методов астрономии
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За редкими видами животных наблюдают при помощи методов астрономии 

Naked-Science.ru 20 минут назад
Фото: Naked-Science.ru
Группа ученых из Ливерпульского университета имени Джона Мура разработала систему слежения за животными при помощи камер, установленных на беспилотниках. Хотя презентация системы прошла на ежегодной встрече Европейского астрономического общества в Ливерпуле.
Чем вызвана столь странная комбинация научных направлений?
В настоящее время специалисты по охране природы оценивают количество исчезающих видов, физически подсчитывая непосредственно животных или признаки их присутствия, например гнезда. Подсчет получается приблизительным: животные могут находиться в местах, недоступных наблюдателям, мигрировать на другие территории — особенно при фрагментированных ареалах обитания. Косвенные признаки присутствия дают лишь приблизительный результат: частота постройки может быть разной, а обитать в одном жилище может разное количество животных.
Доктор Серж Уич разработал систему мониторинга при помощи инфракрасных камер, установленных на беспилотники. Испытания в Честерском зоопарке и сафари-парке Ноусли показали, что система может распознавать животных даже через заросли.
Возникла проблема: не всегда можно было понять, какое именно животное видно на изображении инфракрасной камеры при съемке издали. Стало ясно, что нужна программа, которая может идентифицировать виды животных по тепловым сигнатурам: каждый из них имеет свои более теплые и холодные области, которые являются уникальными.
Такое программное обеспечение используют астрономы при идентификации самых массивных и удаленных галактик во Вселенной. Таким образом, математические методы и использующие их программы из арсенала астрономии, применяемые уже не один десяток лет, пригодились и в биологии.
Каждый вид имеет свой собственный уникальный рисунок тепла, излучаемого телом / © Честерский зоопарк
Более того, теперь система наблюдения дает предварительную информацию о здоровье животных, так как изменение температуры всего тела или отдельных частей зачастую является признаком заболевания. Благодаря астрономии проблема выживания редких видов стала менее острой: теперь можно сразу определить, нуждается ли животное в помощи.
Применение современного подхода в ближайшем будущем даст возможность создать фантастические заповедники.
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