За редкими видами животных наблюдают при помощи методов астрономии 

Группа ученых из Ливерпульского университета имени Джона Мура разработала систему слежения за животными при помощи камер, установленных на беспилотниках. Хотя презентация системы прошла на ежегодной встрече Европейского астрономического общества в Ливерпуле.
Чем вызвана столь странная комбинация научных направлений?
В настоящее время специалисты по охране природы оценивают количество исчезающих видов, физически подсчитывая непосредственно животных или признаки их присутствия, например гнезда. Подсчет получается приблизительным: животные могут находиться в местах, недоступных наблюдателям, мигрировать на другие территории — особенно при фрагментированных ареалах обитания. Косвенные признаки присутствия дают лишь приблизительный результат: частота постройки может быть разной, а обитать в одном жилище может разное количество животных.
Доктор Серж Уич разработал систему мониторинга при помощи инфракрасных камер, установленных на беспилотники. Испытания в Честерском зоопарке и сафари-парке Ноусли показали, что система может распознавать животных даже через заросли.
Возникла проблема: не всегда можно было понять, какое именно животное видно на изображении инфракрасной камеры при съемке издали. Стало ясно, что нужна программа, которая может идентифицировать виды животных по тепловым сигнатурам: каждый из них имеет свои более теплые и холодные области, которые являются уникальными.
Такое программное обеспечение используют астрономы при идентификации самых массивных и удаленных галактик во Вселенной. Таким образом, математические методы и использующие их программы из арсенала астрономии, применяемые уже не один десяток лет, пригодились и в биологии.
Каждый вид имеет свой собственный уникальный рисунок тепла, излучаемого телом / © Честерский зоопарк
Более того, теперь система наблюдения дает предварительную информацию о здоровье животных, так как изменение температуры всего тела или отдельных частей зачастую является признаком заболевания. Благодаря астрономии проблема выживания редких видов стала менее острой: теперь можно сразу определить, нуждается ли животное в помощи.
Применение современного подхода в ближайшем будущем даст возможность создать фантастические заповедники.