Ханты-Мансийск не находится в зоне риска по подтоплению

О готовности окружной столицы к возможному весеннему паводку рассказал начальник управления по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города Евгений Девятков.

«Наша задача сделать все необходимое для обеспечения безопасности населения в период половодья, а при возникновении угрозы оперативно и слаженно реагировать. Алгоритм действий отработан. Сейчас самый ответственный период — подготовка к прохождению паводка. Это большая командная работа всех служб и ведомств города. Для этого в муниципалитете разработан план проведения противопаводковых мероприятий. Несмотря на то, что Ханты-Мансийск не находится в зоне риска по подтоплению, мы должны быть готовы к любым ситуациям», — заявил Евгений Девятков.

По многолетним наблюдениям, положительная среднесуточная температура воздуха в окружной столице устанавливается в третьей декаде апреля. Потепление повлечет за собой активное таяние льда и снега. По предварительным прогнозам, вскрытие реки в этом году ожидается в сроки, близкие к среднемноголетним в начале мая. Пик весенне-летнего половодья на реках прогнозируется в середине июня. На Иртыше высшие уровни воды ожидаются в пределах прошлогодних значений.

По информации Департамента городского хозяйства столицы Югры в муниципальных предприятиях созданы оперативные бригады по осуществлению противопаводковых мероприятий, проведена ревизия водооткачивающей, инженерной и иной специальной техники, различного оборудования, восполнены необходимые материальные резервы.

Ведется разъяснительная работа с домовладельцами индивидуальных жилых домов о необходимости очистки кюветов, тротуаров, естественных водопропусков. Проверке подлежит и береговая полоса территории города на предмет подтопляемости.

Единой дежурной диспетчерской службой Ханты-Мансийска организован ежедневный мониторинг ситуации.

На сегодняшний день для предотвращения подтопления муниципальным дорожно-эксплуатационным предприятием выполнены работы по очистке от снега и льда 16 км железобетонных лотков, что составляет около 80 процентов от общей протяженности, 8 км кюветов (70%) и 2,6 км водопропускных труб — это 90 процентов от их общего объема. Ливневая канализация закрытого типа, которую обслуживает в МДЭП готова на 100%.

Кроме того, установлено круглосуточное наблюдение безопасного прохождения талых и дождевых вод с холмов и лесных массивов окружного центра.

В рамках противопаводковых мероприятий муниципальным дорожно-эксплуатационным предприятием планируется вывезти с дорог общего пользования на полигон 110 тысяч кубических метров снега. На сегодняшний день c начала зимы уже вывезено более 600 тысяч кубометров. В работе по освобождению улиц Ханты-Мансийска от снежных масс задействовано около 60 единиц техники.

Для получения дополнительной информации или обращений горожан можно звонить ответственным по противопаводковым мероприятиям: М «ДЭП» 35-99-59; МП «ЖКУ» 33-25-52, 33-48-48.