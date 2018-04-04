С PlayStation 5 Sony сделает упор на VR

Если верить слухам, которые распространяет портал SemiAccurate, то следующая консоль Sony Interactive Entertainment может быть анонсирована уже в этом году. Сердцем системы станет камушек с архитектурой AMD Zen, а компания якобы планирует еще сильней развивать VR-игры.

Мы же склонны считать, что подобные «слухи» вбрасывают те, кому не хватает внимания, ведь промежуточные системы, коими являются PS4 Pro и Xbox One X, были выпущены как раз для того, чтобы продлить срок пребывания текущего поколения консолей на рынке.