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С PlayStation 5 Sony сделает упор на VR
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С PlayStation 5 Sony сделает упор на VR 

GameGuru 33 минуты назад
Фото: GameGuru
Если верить слухам, которые распространяет портал SemiAccurate, то следующая консоль Sony Interactive Entertainment может быть анонсирована уже в этом году. Сердцем системы станет камушек с архитектурой AMD Zen, а компания якобы планирует еще сильней развивать VR-игры.
Мы же склонны считать, что подобные «слухи» вбрасывают те, кому не хватает внимания, ведь промежуточные системы, коими являются PS4 Pro и Xbox One X, были выпущены как раз для того, чтобы продлить срок пребывания текущего поколения консолей на рынке.
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