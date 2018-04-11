Ещё
Аркадий Лазарев: При составлении плана дорожных ремонтов власти ориентируются на карту «Убитых дорог»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аркадий Лазарев: При составлении плана дорожных ремонтов власти ориентируются на карту «Убитых дорог» 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
Активист ОНФ, участник движения «Убитые дороги» Аркадий Лазарев отмечает, что при выборе объектов учитывалось мнение простых граждан.
"В последние годы в нашем регионе существовала проблема взаимодействия общественников с властями. Мы несколько раз просили областное министерство транспорта обратить внимание на проект «Убитые дороги» и ремонтировать именно те объекты, за которые голосуют большинство граждан", — говорит Лазарев.
Он подчеркивает, что проект «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» получил одобрение экспертов и был поддержан руководством страны.
"Самое главное, что наша карта действительно отражает реальные потребности людей. Это как раз тот принцип, на котором должно строиться взаимодействие «чиновник-гражданин». Однако на нас упорно не обращали внимание", — сетует общественник.
Благодаря Дмитрию Азарову ситуация изменилась. «Еще в прошлом году, будучи сенатором, Дмитрий Игоревич пообещал, что взаимодействие по дорожным ремонтам будет налажено. Уже на посту врио губернатора он продолжает оказывать нам поддержку, — сообщает активист. — Так в прошлом году жители проголосовали за 15 дорог. Сегодня все они включены в план ремонта на 2018–2019 год, при этом изначально сроки ставились на 2020 и 2021 год. Это один из лучших результатов по стране».
Волга Ньюс: последние новости
Дмитрий Азаров назвал основные направления развития регионального АПК Сергей Блохин: "Участие региона в международных транспортных потоках — крайне перспективное направление" Таможенный пост АвтоВАЗа за 2017 год перечислил в госбюджет почти 8 млрд рублей
 Ещё 51 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России559
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»1392
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии458
Рынок отреагировал на заявление Трампа34
Первые кадры с места крушения Ил-7677
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:01
170 памятников отмоют до конца апреля
Новости Москвы
10:07
Завершается строительство Крылатского моста
Новости Москвы
01:37
В Москве расцвели первые подснежники
Новости Москвы Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение