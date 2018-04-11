Аркадий Лазарев: При составлении плана дорожных ремонтов власти ориентируются на карту «Убитых дорог»

Активист ОНФ, участник движения «Убитые дороги» Аркадий Лазарев отмечает, что при выборе объектов учитывалось мнение простых граждан.

"В последние годы в нашем регионе существовала проблема взаимодействия общественников с властями. Мы несколько раз просили областное министерство транспорта обратить внимание на проект «Убитые дороги» и ремонтировать именно те объекты, за которые голосуют большинство граждан", — говорит Лазарев.

Он подчеркивает, что проект «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» получил одобрение экспертов и был поддержан руководством страны.

"Самое главное, что наша карта действительно отражает реальные потребности людей. Это как раз тот принцип, на котором должно строиться взаимодействие «чиновник-гражданин». Однако на нас упорно не обращали внимание", — сетует общественник.