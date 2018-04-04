Электроснабжение более 13 тыс. человек в Дагестане восстановлено

«Аварийно-восстановительные работы завершены и всем потребителям подано напряжение», — говорится в сообщении министерства.

Как сообщалось ранее 4 апреля с 10-00 до 15-00 из-за неблагоприятных погодных условий (мокрый снег) на территории республики Дагестан происходили массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (Дагестанская сетевая компания). Максимально было отключено: ВЛ 110 кВ — 8; ТП — 163.

Без электроснабжения оставались бытовые потребители в 67 населенных пунктах Гергебильского, Гунибского, Тляратинского и Цунтинского районов (около 13,6 тыс. человек). Мощность отключенных потребителей составляла 8,6 МВт.