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Электроснабжение более 13 тыс. человек в Дагестане восстановлено
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Электроснабжение более 13 тыс. человек в Дагестане восстановлено 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Электроснабжение более 13 тыс. бытовых потребителей в Дагестане, прерванное из-за непогоды, восстановлено, сообщает Минэнерго РФ.
«Аварийно-восстановительные работы завершены и всем потребителям подано напряжение», — говорится в сообщении министерства.
Как сообщалось ранее 4 апреля с 10-00 до 15-00 из-за неблагоприятных погодных условий (мокрый снег) на территории республики Дагестан происходили массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (Дагестанская сетевая компания). Максимально было отключено: ВЛ 110 кВ — 8; ТП — 163.
Без электроснабжения оставались бытовые потребители в 67 населенных пунктах Гергебильского, Гунибского, Тляратинского и Цунтинского районов (около 13,6 тыс. человек). Мощность отключенных потребителей составляла 8,6 МВт.
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