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Более 13 тыс. человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за непогоды
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Более 13 тыс. человек остались без электроснабжения в Дагестане из-за непогоды 

Rambler News Service 27 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
Более 13 тыс. бытовых потребителей остались без электроснабжения в Дагестане из-за непогоды, сообщает Минэнерго РФ.
«4 апреля с 10-00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (мокрый снег) на территории республики Дагестан происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ (Дагестанская сетевая компания). Отключено: ВЛ 6-10 кВ — 8; ТП — 163. Без электроснабжения остались бытовые потребители (около 13,5 тыс. человек)», — говорится в сообщении министерства.
Как уточняет Минэнерго, в настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы, координация мероприятий осуществляется штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Дагестана.
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