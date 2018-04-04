Общежитие со спортивным комплексом РЭУ имени Плеханова сдадут в июле

Общежитие со спортивным комплексом Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова в центре Москвы планируется ввести в эксплуатацию в июле текущего года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Новое 14-этажное общежитие расположено в пяти минутах ходьбы от основного корпуса вуза на Стремянном переулке, владение 28 (ЦАО).

«Все 14 этажей здания построены. Ведутся работы по устройству фасадов, внутренних инженерных систем, отделочные работы. Общая площадь новостройки составит свыше 50 тысяч квадратных метров. Объект возводится за счет средств инвестора», — сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко

По его словам, общежитие рассчитано на проживание 493 студентов в одно-, двух— и трехкомнатных номерах. Во всех номерах будут кухни и санузлы. Кроме того, в здании предусмотрены комнаты для самостоятельных занятий, комнаты отдыха и досуга, игровые комнаты для детей, постирочные и гладильные.

Зона спортивного назначения будет включать плавательный бассейн 15 на 25 метров, зал для мини-футбола и баскетбола, тренажерный зал, залы для занятий фитнесом. В двухуровневой подземной части разместится паркинг на 190 машино-мест.

«С начала строительства совместно с выездными лабораториями Центра экспертиз («ЦЭИИС») на объекте проведено 43 проверки. По их итогам выявлено 89 нарушений, на участников строительства наложены штрафные санкции. Большинство нарушений застройщик устраняет оперативно», — отметил Антосенко.