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«Алроса» выбрала генпроектировщика нового аэропорта в Мирном
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«Алроса» выбрала генпроектировщика нового аэропорта в Мирном 

Дальний Восток 28 минут назад
Фото: Дальний Восток
«Алроса» по итогам открытого конкурса выбрала институт «Ленаэропроект» в качестве генерального проектировщика аэропорта города Мирный в Якутии, строительство воздушной гавани алмазной провинции планируют завершить в 2022 году. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании.
«В январе 2018 года «Алроса» объявила открытый конкурс на разработку нового проекта аэропорта. Победителем конкурса был выбран государственный институт «Ленаэропроект», имеющий большой опыт проектирования аэропортовых комплексов, расположенных в схожих с Мирным климатических условиях, в том числе в районах распространения вечномерзлых грунтов», — говорится в сообщении.
Как сообщили в компании, проектная документация должна быть разработана и представлена на рассмотрение ФАУ «Главгосэкспертиза России» до конца ноября. Для финансирования строительных работ компания планирует привлечь собственные средства и федеральные инвестиции. Современную воздушную гавань планируется возвести на новом месте в 2022 году.
Согласно техническому заданию, проект аэропорта должен предусматривать завершение строительства новой искусственной ВПП, соединительных рулежных дорожек, нового перрона и служебно-технической территории. По габаритам взлетно-посадочная полоса будет способна принять воздушные суда типов Ил-76 и Boeing 737−800. «Закрывать существующий аэропорт на период сооружения нового не планируется», — отметили в компании.
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