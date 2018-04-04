«Алроса» выбрала генпроектировщика нового аэропорта в Мирном

«Алроса» по итогам открытого конкурса выбрала институт «Ленаэропроект» в качестве генерального проектировщика аэропорта города Мирный в Якутии , строительство воздушной гавани алмазной провинции планируют завершить в 2022 году. Об этом сообщила в среду пресс-служба компании.

«В январе 2018 года «Алроса» объявила открытый конкурс на разработку нового проекта аэропорта. Победителем конкурса был выбран государственный институт «Ленаэропроект», имеющий большой опыт проектирования аэропортовых комплексов, расположенных в схожих с Мирным климатических условиях, в том числе в районах распространения вечномерзлых грунтов», — говорится в сообщении.

Как сообщили в компании, проектная документация должна быть разработана и представлена на рассмотрение ФАУ «Главгосэкспертиза России» до конца ноября. Для финансирования строительных работ компания планирует привлечь собственные средства и федеральные инвестиции. Современную воздушную гавань планируется возвести на новом месте в 2022 году.