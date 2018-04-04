Еще на пяти мусорных полигонах Московской области возведут системы дегазации

МОСКВА , 4 апреля. / ТАСС /. Еще на пяти мусорных полигонах Московской области возведут системы принудительной откачки свалочного газа, на запах которого часто жалуются местные жители, и его утилизации. Об этом сообщил в среду министр экологии Московской области Александр Коган в ходе пресс-конференции в Москве.

"Пять полигонов будут активно дегазированы. Все эти полигоны проведут соответствующую дегазацию в этом году. Это «Воловичи», «Шатурский», «Торбеево», «Малая Дубна» и «Непейно», — сказал он. Коган добавил, что еще на пяти полигонах будет создана так называемая пассивная система дегазации, то есть газ будет выходить из свалки самостоятельно и рассеиваться в атмосфере.

Всего в Московской области в настоящий момент действуют 15 полигонов бытовых отходов.