Ещё
Еще на пяти мусорных полигонах Московской области возведут системы дегазации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Еще на пяти мусорных полигонах Московской области возведут системы дегазации 

ТАСС 31 минуту назад
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Еще на пяти мусорных полигонах Московской области возведут системы принудительной откачки свалочного газа, на запах которого часто жалуются местные жители, и его утилизации. Об этом сообщил в среду министр экологии Московской области Александр Коган в ходе пресс-конференции в Москве.
"Пять полигонов будут активно дегазированы. Все эти полигоны проведут соответствующую дегазацию в этом году. Это «Воловичи», «Шатурский», «Торбеево», «Малая Дубна» и «Непейно», — сказал он. Коган добавил, что еще на пяти полигонах будет создана так называемая пассивная система дегазации, то есть газ будет выходить из свалки самостоятельно и рассеиваться в атмосфере.
Всего в Московской области в настоящий момент действуют 15 полигонов бытовых отходов.
ТАСС: последние новости
Власти Подмосковья во вторник проведут совещание по модернизации мусорных полигонов Министр сельского хозяйства Новосибирской области Пронькин заявил о своем увольнении Открытие VII Московской конференции по международной безопасности. Видеотрансляция
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе249
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США39
Украине «перекроют» Керченский пролив637
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»168
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин43
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение