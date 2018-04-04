Депутаты нашли Супрун профессионально неадекватной и настаивают на ее увольнении

«На заседании комитета деятельность Кабмина в части выполнения годовой программы охраны здоровья, признана как неудовлетворительная. В результате было вынесено постановление, в котором работа исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун признана неудовлетворительной и рекомендовано парламенту освободить ее от занимаемой должности», — заявил на заседании парламента депутат от «Оппоблока» Игорь Шурма.

Он сказал, что Супрун не смогла ответить ни на один вопрос, который ей задавали депутаты от разных фракций. За два года работы Супрун не разработана концепция развития национального здравоохранения и стратегии ее внедрения. Депутат обвинил Супрун в том, что она проголосовала за снижение финансирования системы здравоохранения на треть в 2018 году, от предусмотренных 5% от ВВП. Не было проведено за год ни одной коллегии здравоохранения, все решения принимались кулуарно.

«10 тыс. случаев кори, которые зарегистрированы в стране, не признаются эпидемией, а рассматриваются как ситуативные случаи», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что и. о. министра не владеет статистическими данными по заболеваемости и смертности в Украине по особо опасным инфекциям. Она не знает, сколько семейных врачей не хватает в стране для проведения реформы. Не смогла ответить, почему в стране нет закона об экстренной медицинской помощи.