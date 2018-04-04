Молодым ученым предлагают участвовать в грантовом конкурсе «Умник» 

Победители программы получат 500 тысяч рублей на развитие инновационного проекта.
Ученые, желающие самореализоваться через инновационную деятельность могут принять участие в программе «Умник», сообщает пресс-служба ПетрГУ. Основной задачей программы является стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности путем организационной и финансовой поддержки инновационных проектов.
Победители грантового конкурса получат 500 тысяч рублей на развитие инновационного
проекта.
Отбор весеннего полуфинала пройдет в заочном режиме, в апреле стартует прием заявок на электронной площадке конкурса: http://umnik.fasie.ru/petrozavodsk. Далее, 16 мая поданные
заявки будут отправлены на заочную научно-техническую экспертизу и 25 мая будут объявлены победители весеннего полуфинала.
Отбор участников осуществляется по пяти направлениям:
· Информационные технологии
· Медицина будущего
· Современные материалы и технологии их создания
· Новые приборы и аппаратные комплексы
· Биотехнологии
Основные критерия по участникам программы:
В отборе могут принять участие инновационные проекты студентов, аспирантов, молодых
ученых в возрасте до 30 лет (включительно) на дату проведения конкурса.
В случае, если проект еще не заявлен на конкурс, то следует принять участие в консультационных семинарах и оформить заявку, для чего рекомендуется:
— обсудить с Вашим научным руководителем реальную возможность участия в конкурсе «Умник», оценить инновационность и новизну проекта.
— принять участие в консультационных семинарах Представительства Фонда в Республике Карелия, которые пройдут 9 апреля, 16 апреля и 7 мая в 17:00 (ауд. 104 IT—
парка ПетрГУ)
— заполнить заявку на участие на сайте: http://umnik.fasie.ru/petrozavodsk до 15 мая 2018
года.
Финал конкурса состоится в октябре 2018 года. В финале будут представлены
презентации проектов-победителей полуфиналов и определены победители конкурса по программе УМНИК.
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По материалам: ptzgovorit.ru