Молодым ученым предлагают участвовать в грантовом конкурсе «Умник»

Победители программы получат 500 тысяч рублей на развитие инновационного проекта.

Ученые, желающие самореализоваться через инновационную деятельность могут принять участие в программе «Умник», сообщает пресс-служба ПетрГУ. Основной задачей программы является стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности путем организационной и финансовой поддержки инновационных проектов.

Победители грантового конкурса получат 500 тысяч рублей на развитие инновационного

проекта.

Отбор весеннего полуфинала пройдет в заочном режиме, в апреле стартует прием заявок на электронной площадке конкурса: http://umnik.fasie.ru/petrozavodsk. Далее, 16 мая поданные

заявки будут отправлены на заочную научно-техническую экспертизу и 25 мая будут объявлены победители весеннего полуфинала.

Отбор участников осуществляется по пяти направлениям:

· Информационные технологии

· Медицина будущего

· Современные материалы и технологии их создания

· Новые приборы и аппаратные комплексы

· Биотехнологии

Основные критерия по участникам программы:

В отборе могут принять участие инновационные проекты студентов, аспирантов, молодых

ученых в возрасте до 30 лет (включительно) на дату проведения конкурса.

В случае, если проект еще не заявлен на конкурс, то следует принять участие в консультационных семинарах и оформить заявку, для чего рекомендуется:

— обсудить с Вашим научным руководителем реальную возможность участия в конкурсе «Умник», оценить инновационность и новизну проекта.

— принять участие в консультационных семинарах Представительства Фонда в Республике Карелия , которые пройдут 9 апреля, 16 апреля и 7 мая в 17:00 (ауд. 104 IT—

парка ПетрГУ)

— заполнить заявку на участие на сайте: http://umnik.fasie.ru/petrozavodsk до 15 мая 2018

года.

Финал конкурса состоится в октябре 2018 года. В финале будут представлены

презентации проектов-победителей полуфиналов и определены победители конкурса по программе УМНИК.

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