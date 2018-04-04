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Депутат пообещал подарить саратовской школе №38 музыкальный инвентарь
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Депутат пообещал подарить саратовской школе №38 музыкальный инвентарь 

АиФ 31 минуту назад
В Саратове обычная средняя школа на день стала пунктом решения взрослых вопросов — там прошел выездной прием граждан.
Депутат Саратовской городской Думы Владимир Дмитриев общался с людьми в «СОШ № 38» в форме живой беседы, в ходе которой жители 6 избирательного округа смогли задать народному избраннику волнующие их вопросы и получить конкретные ответы в рамках действующего законодательства.
Большинство пришедших обратились к депутату за материальной поддержкой. Всем горожанам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, парламентарий предложил собрать пакет документов для оказания адресной финансовой поддержки.
Житель 8-го Динамовского проезда поблагодарил депутата за содействие по отсыпке асфальтовой крошкой дорожного покрытия, а также попросил провести грейдирование улицы, чтобы сравнять появившиеся ямы после схода снега. Депутат сказал, что обязательно проконтролирует процесс, когда снег сойдет полностью.
Представители родительского комитета школы № 38 попросили приобрести музыкальную установку для проведения внеклассных мероприятий, и в ближайшее время депутат пообещал подарить учебному заведению необходимый музыкальный инвентарь.
Поднимались проблемы и переселения из ветхого и аварийного жилья, оказания содействия в решение вопросов здравоохранения и льготного предоставления путевок. Всем заявителям были даны необходимые рекомендации и разъяснения, депутатские запросы в компетентные контролирующие органы уже подготавливаются и будут направлены в кротчайшие сроки. Ответы будут доведены как заявителям, так и в местную общественную приемную.
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