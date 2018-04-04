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ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ С НАСЕЛЕНИЕМ
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ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ С НАСЕЛЕНИЕМ 

Управа Южнопортового района 29 минут назад
Уважаемые жители!
18 апреля 2018 года в 19.00  в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы «Школа № 2129»
имени Героя Советского Союза П. И. Романова
(6-я Кожуховская ул., д.8)
состоится встреча
главы управы Южнопортового района города Москвы
Никитина
Сергея Владимировича
с населением
Темы встречи:
1. О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
2. О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района.
Приглашаем принять участие.
Управа Южнопортового района
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