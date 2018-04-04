ВСТРЕЧА ГЛАВЫ УПРАВЫ С НАСЕЛЕНИЕМ

Уважаемые жители!

18 апреля 2018 года в 19.00 в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении города Москвы «Школа № 2129»

имени Героя Советского Союза П. И. Романова

(6-я Кожуховская ул., д.8)

состоится встреча

главы управы Южнопортового района города Москвы

Никитина

Сергея Владимировича

с населением

Темы встречи:

1. О проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.

2. О состоянии и работе предприятий потребительского рынка и услуг на территории района.

Приглашаем принять участие.

Управа Южнопортового района