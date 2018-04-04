GenerationS назвал финалистов трека FinTech

Победителем трека стала команда с проектом MandarinBank ― платежным сервисом для покупки услуг с использованием онлайн-рассрочки на выгодных условиях и максимально высоким одобрением.

Второе место занял проект 7Seconds ― сервис по организации мгновенных кредитов и рассрочек в онлайн и оффлайн магазинах.

На третьем месте оказалась команда из Украины с проектом Robin. Она разработала систему биометрической идентификации по речи с высокой точностью верификации пользователя.

Жюри также отметило проект DataFabric ― систему проверки контрагентов по индивидуальным требованиям заказчика, позволяющая создавать интеллектуальные информационные системы, и автоматизированный сервис Fincase, представляющий собой систему скорингового анализа стоимости, позволяющую определять рыночную стоимость товара, услуг и сделок.

«Я ожидал увидеть проекты в основном ранних стадий, seed и pre-seed, но оказалось, что почти все уже зарабатывают деньги! Текущий набор меня приятно удивил: на многих демо-днях выделяется всего 1-2 проекта из 10, а я здесь увидел 5 перспективных команд. Мы будем поддерживать контакт с некоторыми проектами, чтобы в будущем рассмотреть инвестирование»,

— прокомментировал Константин Гнып, фонд Runa Capital.