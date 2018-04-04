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УФАС Подмосковья внесло ООО «ВПК Строй» в реестр недобросовестных поставщиков
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УФАС Подмосковья внесло ООО «ВПК Строй» в реестр недобросовестных поставщиков 

РИАМО 29 минут назад
Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС о внесении сведений в отношении ООО «ВПК Строй» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
Ранее в антимонопольное ведомство поступило обращение от ГКУ «Дирекция единого заказчика министерства здравоохранения Московской области» о внесении сведений в отношении ООО «ВПК Строй» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по капитальному ремонту ГБУЗ МО «Протвинская городская больница».
«По результатам рассмотрения обращения было вынесено решение о нарушении ООО «ВПК Строй» закона о контрактной системе. Действия общества были признаны не соответствующими закону, а сведения — подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, компания обратилась в суд», — говорится в сообщении.
Арбитражный суд Москвы отказал обществу в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.
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