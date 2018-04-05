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УФАС Подмосковья признало типографию «Новая Астея» недобросовестным поставщиком
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УФАС Подмосковья признало типографию «Новая Астея» недобросовестным поставщиком 

РИАМО 40 минут назад
Фото: РИАМО
Арбитражный суд Московского округа признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Типография „Новая Астея“ в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.
Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение от управления делами губернатора Московской области и правительства Московской области о внесении сведений в отношении ООО „Типография „Новая Астея“ в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку бланков благодарностей, грамот.
“По результатам рассмотрения обращения Московским областным УФАС России было вынесено решение о нарушении Обществом закона о контрактной системе, действия ООО „Типография „Новая Астея“ были признаны не соответствующими закону, сведения подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков. Не согласившись с указанным решением, Общество обратилось в суд“, — говорится в сообщении.
Арбитражный суд Московского округа отказал ООО „Типография „Новая Астея“ в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.
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