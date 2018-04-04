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Глава бюджетного комитета гордумы Волгограда сложит полномочия
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Глава бюджетного комитета гордумы Волгограда сложит полномочия 

РИА «ФедералПресс» 31 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Александр Мординцев сложит полномочия депутата городской думы Волгограда, чтобы с 3 мая возглавить КСП города на шестилетний срок, сообщает корреспондент «ФедералПресс» с пленарного заседания думы.
Напомним, что чуть ранее народные избранники приняли отставку Владимира Гордина, который доработает до конца месяца.
Александру Мординцеву 54 года, он кандидат экономических наук. Работал на руководящих должностях на промпредприятиях Волгограда, с 2004 года депутат городской думы. Последние 9 лет возглавляет думский комитет по бюджету.
Владимир Гордин выбор депутатов назвал настоящей преемственностью. «Бальзам на душу мне», — добавил уходящий председатель КСП.
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