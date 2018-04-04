Первые ясли-сад в екатеринбургском Академическом возведет «Атомстройкомплекс»

Новый детский сад на 250 мест в нулевом планировочном квартале екатеринбургского микрорайона Академический будет строить АО «Корпорация „Атомстройкомплекс“. Итоги торгов, проведенных 2 апреля 2018 года, опубликованы на сайте госзакупок, передает »Уралинформбюро"

Начальная стоимость контракта составляла почти 173,8 миллиона рублей, однако один из ведущих застройщиков уральской столицы предложил выполнить все необходимые работы за 172,9 миллиона. Большая часть средств поступит из федерального бюджета (125,9 миллиона), областные и городские власти выделят на строительство ДОУ 54 и 6 миллионов рублей соответственно.

Согласно техзаданию, исполнителю до 19 декабря следует разработать информационную модель, возвести и сдать в эксплуатацию здание общей площадью 1250 квадратных метров.

Трехэтажный детский сад разместится на участке в 4 237 квадратных метров. Дворовую территорию нужно будет выложить разноцветной плиткой и бетонной георешеткой, а часть заасфальтировать и нанести дорожную разметку — для обучения воспитанников правилам дорожного движения. Рядом с входной группой из антивандальных материалов должен быть размещен навес для санок и колясок.

Для коридоров, спален, столовой, игровых, санузлов, музыкального и спортивного залов предстоит разработать отдельные дизайн проекты.

На пищеблоке необходимы фильтры трех степеней очистки с опцией ультрафиолетового излучения. Для горячего водоснабжения и отопления — индивидуальный теплопункт с дистанционным управлением. Также детский сад следует оборудовать системами видеонаблюдения, охраны и пожарной сигнализации, а также оповещения и эвакуации при пожаре.

Стоит отметить, что данный детский сад будет одним из первых ДОУ, которые оборудуют яслями в рамках городской программы по созданию новых мест для детей младше 3 лет.