Парки и скверы в Нижегородской области преобразятся

Грандиозная кампания по благоустройству начинается в регионе. В этом году она впервые будет проходить с учётом пожеланий жителей: территории для будущих работ выбирали путём голосования на референдуме 18 марта.

Как показали результаты, больше всего нижегородцев волнует состояние парков и скверов в своих городах. В ближайшее время эти зелёные уголки ждут большие перемены.

Бесспорные лидеры

В голосовании по благоустройству приняли участие 270 тысяч жителей в 19 городах и районах области.

— Уже совсем скоро те, кто проголосовал, смогут увидеть, как преображаются эти пространства, а главное — люди поймут: они внесли свой вклад, и их услышали, — подчёркивает глава региона Глеб Никитин

В Нижнем Новгороде абсолютным лидером по итогам голосования стал парк «Дубки». За то, чтобы навести там порядок, высказались 58 тысяч горожан!

Вокруг парка уже давно кипят страсти. Ещё несколько лет назад местные жители обращали внимание властей, что единственная зелёная зона в Ленинском районе приходит в запустение. Деревья и пешеходные дорожки выглядят неряшливо, повсюду мусор, вдобавок заброшенный парк стал местом притяжения криминальных элементов. А в прошлом году местных жителей не на шутку взволновали планы Нижегородской епархии построить на части зелёной зоны храм. Люди устраивали сходы, встречались с городскими властями, где требовали сохранить зелёный уголок.

И вот теперь жители уверены — их услышали. Проект развития парка «Дубки» уже обнародован и сделан с учётом пожеланий нижегородцев.

Все работы по благоустройству рассчитаны на три года. Первый этап стартует уже в июне. Начнут с наведения порядка: уберут валежник, сухие деревья, старые конструкции. Потом установят освещение, лавочки и урны. Причём не только на основных пешеходных дорожках, а на всей территории парка. Кроме этого, до сентября должны появиться детская площадка с новым покрытием и основа для лыжни.

В порядке очереди

За благоустройство зелёных зон возьмутся и в других районах Нижнего Новгорода и области. Жители Автозаводского района проголосовали за сквер № 1 по улице Прыгунова, Канавинского — за сквер имени Чкалова. В Московском лидерами голосования стали скверы на улице Просвещенской и на площади Героев. В Нижегородском районе победителем признан сквер имени 1905 года. За него отдали свои голоса 6500 человек. А в Приокском люди проголосовали за любимый Щёлоковский хутор, чтобы там можно было погулять летом и покататься на лыжах зимой. За такую возможность проголосовало больше 13 тысяч жителей Приокского района. Сормовичи выступили за приведение в порядок сквера на улице Ефремова.

— Объекты благоустройства, занявшие второе, третье, четвёртое и пятое места, без внимания не останутся, — отметил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов . — Программа «Формирование комфортной городской среды» рассчитана на пять лет, и результаты голосования станут основой для долгосрочных планов благоустройства.

Ключевые точки

Кроме Нижнего Новгорода голосование прошло в Арзамасе Сарове , на Бору, в Кстове, Павлове, Выксе, Заволжье Богородске . Определяли победителей в Городце , Семёнове, Лыскове, Шахунье, Чкаловске, Навашине.

Выксунцы сделали свой выбор в пользу парка культуры и отдыха «Лебединый рай» — за него отдали свои голоса 33,5 процента горожан. В парке установят лавочки, урны, выложат брусчаткой тротуары, построят амфитеатр и перекинут мостики через озёра.

Шахунье проголосовали за городской парк Победы, на Бору — за сквер с мемориальным комплексом в честь Георгия Победоносца, в Городце будут благоустраивать территорию на озере Святое, в Заволжье — сквер на улице Пушкина, 28.

— Жители выбрали ключевые места с точки зрения сохранения истории своего края, духовных истоков, развития туризма, — считает депутат Государственной думы Артём Кавинов . — Не случайно в Городце люди проголосовали за приведение в порядок территории Святого озера, где, по преданию, стоял храм и где принимали крещение новообращённые язычники. В Шахунье — в пользу парка Победы, где вписана история героев Великой Отечественной войны.

Общественные пространства, которые заняли первые места, начнут благоустраивать уже в этом году. На это выделяют деньги из федерального, областного и местных бюджетов. Только из регионального — более 1 млрд рублей.

Новый облик знаковых мест жители региона смогут оценить уже в конце лета — начале осени.