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В Одноклассниках разрешили оплачивать мобильные телефоны
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В Одноклассниках разрешили оплачивать мобильные телефоны 

Ferra.ru 30 минут назад
Команда социальной сети Одноклассники объявили о запуске возможности пополнить счет мобильного телефона. Как отмечают разработчики, они это сделали первыми из российских социальных сетей.
Оплатить связь могут абоненты любых российских операторов с помощью специального приложения внутри Одноклассников. Приложение для пополнения счета мобильного телефона доступно на витрине сервисов и скидок ОК, которая появилась в соцсети в конце 2017 года.
Пополнить счет можно как в веб-версии социальной сети, так и в мобильном браузере и приложениях Одноклассников на iOS и Android. На момент запуска Одноклассники не берут комиссию за зачисление средств. Пополнение счета производится с банковской карты, привязанной к профилю в социальной сети.
В приложении доступна история платежей и возможность повторной оплаты по тем же параметрам. Также пользователи могут получить дополнительную информацию по своим платежам — такую, как дату и время оплаты, а также номер транзакции.
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