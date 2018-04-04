Мусорный полигон «Ядрово» закроют газонепроницаемой пленкой к 15 июня 

Мусорный полигон «Ядрово» закроют пленкой из геосинтетики, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган на пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня».
«По Волоколамску подготовительные все работы по дегазации завершаются 12 апреля. С 14 апреля голландская организация, которая уже подписала договор в течение полутора месяцев начнет полную дегазацию и рекультивацию старого тела полигона. Будет установлено оборудование для очистки фильтрата, сбор фильтрата уже установлен. Тело полигона будет закрыто пленкой газоводонепрониециаемой из геосинтетики… Мы планируем, что полигон проведет соответствующие работы до 15 июня», — сказал он.