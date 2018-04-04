Мусорный полигон «Ядрово» закроют газонепроницаемой пленкой к 15 июня 

Rambler News Service: последние новости

Глава Подмосковья прибыл с инспекцией на мусорный полигон «Ядрово»

Глава ФСБ заявил об угрозе объединения ИГ и Аль-Каиды

Россия и Турция подписали меморандумы о сотрудничестве в связи, социальной сфере и спорте