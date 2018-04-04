Ещё
Мусорный полигон «Ядрово» закроют газонепроницаемой пленкой к 15 июня
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мусорный полигон «Ядрово» закроют газонепроницаемой пленкой к 15 июня 

Rambler News Service 33 минуты назад
Мусорный полигон «Ядрово» закроют пленкой из геосинтетики, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган на пресс-конференции в МИА «Россия Сегодня».
«По Волоколамску подготовительные все работы по дегазации завершаются 12 апреля. С 14 апреля голландская организация, которая уже подписала договор в течение полутора месяцев начнет полную дегазацию и рекультивацию старого тела полигона. Будет установлено оборудование для очистки фильтрата, сбор фильтрата уже установлен. Тело полигона будет закрыто пленкой газоводонепрониециаемой из геосинтетики… Мы планируем, что полигон проведет соответствующие работы до 15 июня», — сказал он.
Rambler News Service: последние новости
Глава Подмосковья прибыл с инспекцией на мусорный полигон «Ядрово» Глава ФСБ заявил об угрозе объединения ИГ и Аль-Каиды Россия и Турция подписали меморандумы о сотрудничестве в связи, социальной сфере и спорте
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шойгу предупредил о новой угрозе249
Пока вы спали: Корабли проекта 22160 поразили США39
Украине «перекроют» Керченский пролив637
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»168
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин43
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение