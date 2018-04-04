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Не выплатил сыну 700 тысяч. Южноуральца отправили в колонию за долги по алиментам
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Не выплатил сыну 700 тысяч. Южноуральца отправили в колонию за долги по алиментам 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
39-летний житель Копейска в пятый раз за последние 10 лет оказался на скамье подсудимых. Ранее мужчину судили за кражи и грабежи, теперь ему вынесли приговор по делу о неуплате алиментов, сообщает пресс-служба ФССП по Челябинской области.
Свое первое наказание — условное — южноуралец получил в 2007 году, однако на этом он не остановился. В марте 2015 года за серию грабежей его отправили в колонию на два года два месяца, но затем условно-досрочно освободили в сентябре 2016 года.
Выйдя на свободу, мужчина не торопился исправляться. Он отказался выплачивать долг по алиментам, который копился с 2006 года и достиг 700 тысяч рублей.
За неуплату средств на содержание детей суд приговорил копейчанина к шести месяцам колонии строгого режима.
«После освобождения должника судебные приставы продолжат работу над взысканием с него алиментов», — подчеркнули в УФССП.
«ФедералПресс» писал ранее, что злостный неплательщик алиментов из Еманжелинска прятался от приставов в костюме тигра.
Фото: Евгений Поторочин
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