Не выплатил сыну 700 тысяч. Южноуральца отправили в колонию за долги по алиментам

39-летний житель Копейска в пятый раз за последние 10 лет оказался на скамье подсудимых. Ранее мужчину судили за кражи и грабежи, теперь ему вынесли приговор по делу о неуплате алиментов, сообщает пресс-служба ФССП по Челябинской области

Свое первое наказание — условное — южноуралец получил в 2007 году, однако на этом он не остановился. В марте 2015 года за серию грабежей его отправили в колонию на два года два месяца, но затем условно-досрочно освободили в сентябре 2016 года.

Выйдя на свободу, мужчина не торопился исправляться. Он отказался выплачивать долг по алиментам, который копился с 2006 года и достиг 700 тысяч рублей.

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«После освобождения должника судебные приставы продолжат работу над взысканием с него алиментов», — подчеркнули в УФССП.