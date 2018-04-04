В Волгограде проверили состояние более 100 дорог

Контролирующая комиссия обследовала более 100 дорожных объектов, восстановленных в предыдущие годы и находящихся на гарантии, в Волгограде

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, специалисты проверяли покрытие и прилегающую дорожную инфраструктуру. По их мнению, свыше 99% дорожного полотна, реконструированного в 2015-2017 годах, успешно выдержало очередной осенне-зимний период. Дефекты, выявленные комиссией, подрядные организации будут устранять за свой счет, после чего их работу проверят повторно. Гарантийный срок составляет четыре года.

Отметим, в последние три года дороги в регионе ремонтируются в несколько этапов — удаление старого полотна, укладка первого выравнивающего слоя из мелкозернистого асфальтобетона и второго щебеночно-мастичного асфальтобетона, отличающегося износостойкостью и высокими сцепными характеристиками.

Напомним, в 2015 — 2017 годах было обновлено около 2,5 миллионов квадратных метров асфальтового покрытия. На ремонт дорог в Волгограде в 2018 году из федерального и областного бюджетов было направлено более миллиарда рублей. Обновлению подлежит почти 60 километров.

Добавим, ответственными за содержание дорог в городе являются муниципальные предприятия «Северное» и «ДСЭР Советского района».