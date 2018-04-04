Ещё
В Волгограде проверили состояние более 100 дорог
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек
В огне ТЦ "Персей для детей" погиб человек

В Волгограде проверили состояние более 100 дорог 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Контролирующая комиссия обследовала более 100 дорожных объектов, восстановленных в предыдущие годы и находящихся на гарантии, в Волгограде.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, специалисты проверяли покрытие и прилегающую дорожную инфраструктуру. По их мнению, свыше 99% дорожного полотна, реконструированного в 2015-2017 годах, успешно выдержало очередной осенне-зимний период. Дефекты, выявленные комиссией, подрядные организации будут устранять за свой счет, после чего их работу проверят повторно. Гарантийный срок составляет четыре года.
Отметим, в последние три года дороги в регионе ремонтируются в несколько этапов — удаление старого полотна, укладка первого выравнивающего слоя из мелкозернистого асфальтобетона и второго щебеночно-мастичного асфальтобетона, отличающегося износостойкостью и высокими сцепными характеристиками.
Напомним, в 2015 — 2017 годах было обновлено около 2,5 миллионов квадратных метров асфальтового покрытия. На ремонт дорог в Волгограде в 2018 году из федерального и областного бюджетов было направлено более миллиарда рублей. Обновлению подлежит почти 60 километров.
Добавим, ответственными за содержание дорог в городе являются муниципальные предприятия «Северное» и «ДСЭР Советского района».
АиФ Волгоград: последние новости
В Волгоградской области выбирают регионального оператора по обращению с ТКО Волгоград попал в топ-25 городов по упоминанию в сети в контексте «счастье» На место главы контрольно-счетной палаты Волгограда нашли нового кандидата
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»230
Япония заявила протест России125
Бориса Джонсона поймали на лжи о России238
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек13
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин150
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
В Москве горит ТЦ «Персей для детей»
Происшествия Катастрофы
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
03:07
Шойгу предупредил о новой угрозе
Армия
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение